自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

亞洲杯桌球賽》苦戰5局不敵日本名將戶上隼輔 張佑安第四名作收

2026/02/08 20:08

張佑安在男單銅牌戰不敵日本名將戶上隼輔，獲得第四名。（取自亞乒聯微博）張佑安在男單銅牌戰不敵日本名將戶上隼輔，獲得第四名。（取自亞乒聯微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲的一銀小將張佑安今晚在2026年海口亞洲杯桌球賽男單銅牌戰，以1:4不敵球風狂野的日本名將戶上隼輔，以第4名作收，仍收穫生涯最高的175分積分，明天最新世界排名將重回百名內。

世界排名20的戶上隼輔這次亞洲杯展現絕佳的狀態，在小組賽連贏3場，包括以直落三收拾中國新星陳垣宇，昨晚在8強戰更克服局數1:3落後，4:3逆轉世界排名第2的中國名將林詩棟，直到4強才以1:4不敵隊友張本智和。

世界排名106的張佑安上午在4強賽以直落四遭世界球王王楚欽的震撼教育後，晚間銅牌戰面對近檯速度奇快，並以搏殺凶狠著稱的戶上，首局還沒進入狀況，開局就陷入1:7落後，很快的以3:11淪陷。

次局，張佑安逐漸跟上對手的進攻節奏，但在6:5領先時連丟5分，之後雖然連續化解2個局點，最終正手接發球失誤，8:11再丟1局。張佑安原本有機會在第3局扳回一城，可惜在10:9聽牌下連續錯過3個局點，被追成12平，關鍵時刻又出現接發球失誤，12:14讓出。

第4局高潮迭起，張佑安在9:5領先下連丟4分被追平，10:9聽牌時接發球反手擰拉又失手，再度錯失1個局點，但這次他沒有重蹈覆輒，穩穩地連拿2分，12:10扳回一城。只是第6局，戶上再度開啟搏殺模式，張佑安開局再度陷入1:7落後，最終4:11落敗。

稍早的女單銅牌戰，世界排名第4的中國新秀蒯曼以4:1擊退世界排名第7的日本一姐張本美和，連續2年收下銅牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中