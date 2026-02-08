亞洲杯桌球賽》苦戰5局不敵日本名將戶上隼輔 張佑安第四名作收

張佑安在男單銅牌戰不敵日本名將戶上隼輔，獲得第四名。（取自亞乒聯微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲的一銀小將張佑安今晚在2026年海口亞洲杯桌球賽男單銅牌戰，以1:4不敵球風狂野的日本名將戶上隼輔，以第4名作收，仍收穫生涯最高的175分積分，明天最新世界排名將重回百名內。

世界排名20的戶上隼輔這次亞洲杯展現絕佳的狀態，在小組賽連贏3場，包括以直落三收拾中國新星陳垣宇，昨晚在8強戰更克服局數1:3落後，4:3逆轉世界排名第2的中國名將林詩棟，直到4強才以1:4不敵隊友張本智和。

請繼續往下閱讀...

世界排名106的張佑安上午在4強賽以直落四遭世界球王王楚欽的震撼教育後，晚間銅牌戰面對近檯速度奇快，並以搏殺凶狠著稱的戶上，首局還沒進入狀況，開局就陷入1:7落後，很快的以3:11淪陷。

次局，張佑安逐漸跟上對手的進攻節奏，但在6:5領先時連丟5分，之後雖然連續化解2個局點，最終正手接發球失誤，8:11再丟1局。張佑安原本有機會在第3局扳回一城，可惜在10:9聽牌下連續錯過3個局點，被追成12平，關鍵時刻又出現接發球失誤，12:14讓出。

第4局高潮迭起，張佑安在9:5領先下連丟4分被追平，10:9聽牌時接發球反手擰拉又失手，再度錯失1個局點，但這次他沒有重蹈覆輒，穩穩地連拿2分，12:10扳回一城。只是第6局，戶上再度開啟搏殺模式，張佑安開局再度陷入1:7落後，最終4:11落敗。

稍早的女單銅牌戰，世界排名第4的中國新秀蒯曼以4:1擊退世界排名第7的日本一姐張本美和，連續2年收下銅牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法