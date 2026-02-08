桌球》張佑安亞洲杯奪第四名 世界排名可望大幅躍升

張佑安第一次參加亞洲杯就獲得第4名，締造大驚奇。（取自ATTU臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕19歲的張佑安今晚在亞洲杯桌球賽男單銅牌戰，以1:4不敵世界排名20的日本名將戶上隼輔，以第4名作收，海南島驚奇之旅畫下句點，仍進帳生涯最高的175分積分，明天公布的最新世界排名可望從106回升至80名左右。賽後他也表示，「今天沒有發揮得很好，但我已經盡力了!」

張佑安今天一日兩戰，上午在4強戰迎戰世界排名第一的中國名將王楚欽，首局曾取得9:8領先，第4局開局也打出5:2的強攻，但最後還是未能從球王手上搶下1局，他說，「王楚欽的球質量特別高，穩定度也很好，不怎麼失誤，對上這些頂尖高手，戰術執行還要更果斷，今天出手還是想太多，有些猶豫。」

銅牌戰遭遇「快打旋風」戶上隼輔，張佑安表示，「戶上打球的節奏特別快，進攻質量也很高，加上我的體能也有點下降，回來還要再加強技術。」

這次亞洲杯，張佑安在不被看好下，一路擊退哈薩克一哥傑拉希曼柯、香港直拍橫打好手黃鎮廷和日本名將宇田幸矢，爆冷闖進4強，他說，「這次表現確實超乎自己的預料，感覺到自己的技術有進步，在場上更有威脅性!」

張佑安賽後也在臉書粉絲專頁發表感言，他說，「這一場四強之路，從來不是一個人的成果，而是所有人共同努力的累積。」他除了感謝長期栽培他的一銀球團、松商誠正團隊，也感謝林昀儒團隊在技術和戰術層面所提供的協助，讓在關鍵細節上不斷修正與成長。此外，教練江鈞維在場上提供他細膩而清楚的戰術指導；張嘉晉教練與哥哥林童蔚賽前的戰術討論與對手分析也是幕後功臣。

