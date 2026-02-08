自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》張佑安亞洲杯奪第四名 世界排名可望大幅躍升

2026/02/08 21:03

張佑安第一次參加亞洲杯就獲得第4名，締造大驚奇。（取自ATTU臉書）張佑安第一次參加亞洲杯就獲得第4名，締造大驚奇。（取自ATTU臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕19歲的張佑安今晚在亞洲杯桌球賽男單銅牌戰，以1:4不敵世界排名20的日本名將戶上隼輔，以第4名作收，海南島驚奇之旅畫下句點，仍進帳生涯最高的175分積分，明天公布的最新世界排名可望從106回升至80名左右。賽後他也表示，「今天沒有發揮得很好，但我已經盡力了!」

張佑安今天一日兩戰，上午在4強戰迎戰世界排名第一的中國名將王楚欽，首局曾取得9:8領先，第4局開局也打出5:2的強攻，但最後還是未能從球王手上搶下1局，他說，「王楚欽的球質量特別高，穩定度也很好，不怎麼失誤，對上這些頂尖高手，戰術執行還要更果斷，今天出手還是想太多，有些猶豫。」

銅牌戰遭遇「快打旋風」戶上隼輔，張佑安表示，「戶上打球的節奏特別快，進攻質量也很高，加上我的體能也有點下降，回來還要再加強技術。」

這次亞洲杯，張佑安在不被看好下，一路擊退哈薩克一哥傑拉希曼柯、香港直拍橫打好手黃鎮廷和日本名將宇田幸矢，爆冷闖進4強，他說，「這次表現確實超乎自己的預料，感覺到自己的技術有進步，在場上更有威脅性!」

張佑安賽後也在臉書粉絲專頁發表感言，他說，「這一場四強之路，從來不是一個人的成果，而是所有人共同努力的累積。」他除了感謝長期栽培他的一銀球團、松商誠正團隊，也感謝林昀儒團隊在技術和戰術層面所提供的協助，讓在關鍵細節上不斷修正與成長。此外，教練江鈞維在場上提供他細膩而清楚的戰術指導；張嘉晉教練與哥哥林童蔚賽前的戰術討論與對手分析也是幕後功臣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中