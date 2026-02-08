HBL》陳建勳狂轟32分直呼累都值得 能仁逼退南湖重返4強更近了

陳建勳攻下32分，率能仁驚險擊敗南湖。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕能仁家商靠著陳建勳豪取32分，加上菜鳥盧永茗在25.9秒「開後門」放進致勝超前分，最終以82：77擊敗南湖高中，收下重要一勝，目前戰績為3勝1負，增添重返HBL高中甲級籃球聯賽男子組4強的機會。

能仁在8強首戰被東泰高中「準絕殺」，但之後氣勢沒被擊垮，接連贏下松山高中、南山高中等強隊，今天對上具備爭冠實力的南湖也一路激戰，雙方到讀秒階段打到77分平手時，靠著盧永茗在籃下放進超前2分，之後能仁的罰球也都有把握，順利以5分差勝出。

請繼續往下閱讀...

能仁盧永茗。（記者林正堃攝）

燃燒38分鐘的陳建勳坦言，南湖的壓迫性防守讓陣中的控衛難以施展拳腳，因此自己得跳出來做更多事，得策應、得分和控制場上節奏，其實打得真很累、很辛苦，但最後能拿下這一勝，也讓他直呼：「都值得了！」他也提到能仁在預賽曾浪費大幅領先遭南湖逆轉，今天雙方再次交手，大家都展現贏球決心，很開心這場球有討回來。

陳建勳投進6顆三分球、拿32分，盧永茗進帳14分、9籃板， 莊肇紘13分、17籃板，謝瑋恩有13分、9籃板，看到能仁打到最後一刻才分出勝負，教練李正豪還自嘲有點腿軟，但子弟兵心態正確，大家都很渴望前進台北小巨蛋，明天休兵日後，緊接著要對上光復高中，若能拿下這一勝，應該能篤定晉級4強。

南湖以張哲瑋的16分表現最佳，幸宇勝和陳冠緁各11分，最終仍吞下2連敗，目前2勝2負，晉級4強之路也添加變數。

能仁莊肇紘。（記者林正堃攝）

能仁謝瑋恩。（記者林正堃攝）

南湖張哲瑋。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法