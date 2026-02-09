超級盃》焦土戰！愛國者布雷迪世代難堪紀錄延續 海鷹上半場暫時領先

第60屆超級盃，海鷹上半場9：0領先愛國者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第60屆超級盃於舊金山49人主場利惠體育場開打，西雅圖海鷹相隔11年再度會師新英格蘭愛國者，上半場一如預期呈現焦土戰，先攻的海鷹屢次進佔紅區，但始終無法踏進達陣區；愛國者更是在海鷹銅牆鐵壁防守下，攻勢乏善可陳。中場比賽結束，海鷹暫時以9：0領先愛國者。

兩隊曾在2015年第49屆超級盃狹路相逢，當年海鷹在比賽結束前來到門前1碼，然而當時擁有全聯盟最凶猛跑衛「Beast Mode」林奇（Marshawn Lynch）的海鷹，沒有選擇讓他持球突圍，結果威爾森（Russell Wilson）傳球慘遭愛國者角衛巴特勒（Malcolm Butler）抄截，葬送奪冠美夢，讓布雷迪（Tom Brady）在驚滔駭浪之中，高舉生涯第4座隆巴迪金盃；海鷹明星角衛薛爾曼（Richard Sherman）的驚恐表情包，至今仍是美足球迷揶揄的對象之一。

海鷹本季延續「超級盃定律」，隊史4度奪下頭號種子皆勇闖超級盃，睽違11年再與愛國者碰頭，誓言復仇雪恨、以隊史第2冠重返榮耀；愛國者則是在布雷迪2020年離隊後，只花短短6年迅速重建，在二年級新星四分衛梅伊（Drake Maye）率領下，要粉碎今年例行賽賽程過軟質疑，打造「後布雷迪」世代屬於自己的王朝。

梅伊。（美聯社）

今天賽前由美國著名搖滾樂團Green Day擔任開場演出嘉賓，同時致敬多位歷屆超級MVP進場，包含布雷迪、曼寧兄弟（Payton & Eli Manning）、萊斯（Jerry Rice）、史密斯（Emimtt Smith），以及上屆的赫茲（Jalen Hurts）等人；接著由知名流行歌手Charlie Puth演唱國歌後，第60屆超級盃正式開戰。

開賽海鷹當家四分衛達諾德（Sam Darnold）迅速組織推進，只花不到3分鐘就來到紅區，所幸愛國者及時止血，海鷹射門先馳得點。兩支本季防守效率皆位於聯盟前4名的球隊展現鐵血防守，海鷹用兇猛衝傳製造梅伊巨大壓力；愛國者則是重點看防海鷹新科年度最佳進攻球員「JSN」史密斯-恩吉格巴（Jaxon Smith-Njigba），首節打完海鷹3：0領先愛國者。紀錄方面，愛國者在近10次超級盃中，第一節總共只拿下3分、被對手攻下27分。

次節海鷹跑衛沃克三世（Kenneth Walker III）連續兩次大碼數衝球，撕裂本來就較不擅長防跑的愛國者防守鋒線，更成為超級盃史上第3位單場累積多次25碼以上跑陣的球員，可惜紅區攻勢再度受阻，海鷹再追加射門。而愛國者攻勢持續遭到壓制，梅伊光上半場就遭擒殺3次、失去30碼，合計5個Drive都以棄踢坐收掛蛋。中場結束前海鷹仍在紅區內沒有作為，再踢3分球，以9：0領先優勢進入下半場。

半場進攻數據部分，海鷹四分衛達諾德22傳9中推進88碼，跑衛沃克三世14次跑陣推進94碼，外接手卡普（Cooper Kupp）4次接球累積44碼；愛國者四分衛梅伊11傳6中推進48碼，跑衛史蒂文森（Rhamondre Stevenson）7次跑陣推進23碼，外接手布提（Kayshon Boutte）1次接球進帳21碼。

達諾德。（美聯社）

