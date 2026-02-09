自由電子報
NBA》才傳「AD」剩餘賽事報銷！巫師總管闢謠：還有可能回來

2026/02/09 08:59

戴維斯。（資料照，法新社）戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕10屆全明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）轉隊到華盛頓巫師後，被預期這個賽季將不會再上場，但總管道金斯（Will Dawkins）在今天卻坦言，「AD」本季仍有望重返賽場，但時間點在全明星周結束後才會明朗。

獨行俠在5日發起重磅交易，把戴維斯、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）與艾克森（Dante Exum）送給巫師，換來米德爾頓（Khris Middleton）、強生（AJ Johnson）、布拉漢姆（Malaki Branham）及巴格利（Marvin Bagley III）。

戴維斯去年2月從湖人轉戰獨行俠，並把當家球星東契奇（Luka Doncic）送給湖人，成為當時最震撼的交易案，但來到達拉斯後，「AD」持續受到傷勢困擾，總共只打了29場比賽，包括本季20場的比賽，場均繳出20.4分、11.1籃板與2.8助攻。

道金斯發表這番言論之前，包括《The Athletic》、資深記者海恩斯（Chris Haynes）等媒體都在先前就傳出戴維斯因傷勢本季剩餘賽事將報銷，如今卻被總管闢謠，「讓AD回到達拉斯完成治療是目前的計畫，他在全明星賽期間會再去看醫生，這也對我們來說非常重要，能讓我們了解現在的情況為何。」

除了戴維斯外，巫師在上個月還跟老鷹交易來明星後衛楊恩（Trae Young），道金斯談及楊恩的傷勢表示，他雖因膝蓋扭傷持續缺陣，不過也會在全明星賽期間進行傷勢評估，「他仍然還在場上訓練，他先從簡單的1人訓練開始，也持續在進行2對2的訓練，他的恢復趨勢正往好的方向發展。」

楊恩。（資料照，美聯社）楊恩。（資料照，美聯社）

