全國中等學校暨國小自由車公路錦標賽 8、9日屏東登場

屏科實驗中學洪鼎立選手奪得本屆個人公路計時賽金牌_（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕全國中等學校暨國小自由車公路錦標賽8、9日在屏東登場，吸引來自全國共計210支隊伍、535位選手熱血參賽，在賽道上迎風疾馳，其中建國國小林緁葳上屆勇奪雙金，本屆公路計時賽再次奪下金牌；屏科實驗中學洪鼎立也在公路計時賽連續兩屆榮獲金牌，展現屏東自由車運動向下扎根、成果豐碩。

這次賽事共設國小女子組、國小男子組、國中女子組、國中男子組、高中女子組及高中男子組等6個組別，昨天個人公路計時賽在縣道189號舉行，全長12公里，賽道筆直順暢、路面品質良好，為全國教練公認「最好騎的賽道」，今天將舉行的個人公路繞圈賽，路線則橫跨高樹、大路關及三地門沿山公路，全長約10公里，賽道融合爬坡、丘陵、急下坡與平路等多元地形，考驗選手在不同路況中技術與體能的發揮，特別適合青少年選手挑戰自我、突破極限。

屏東縣體育發展中心表示，屏東縣推動自由車運動成效逐年展現，本賽事於屏東縣舉辦已邁入第3屆，不僅參賽人數成長，也帶動縣內學生選手競技實力提升，上屆賽事中，屏東縣共獲得4金、7銀、6銅佳績，期盼本屆拿下更好的成績，持續推動自由車運動發展，吸引更多人走進賽場、走上車道，一同感受公路賽的速度與魅力，為臺灣自由車運動注入源源不絕的新能量。

建國國小林緁葳選手在個人公路計時賽項目連續兩屆奪下金牌。（屏東縣政府提供）

全國中等學校暨國小自由車公路錦標賽屏東登場（屏東縣政府提供）

