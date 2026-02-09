NBA》「可愛」砍41分率快艇連勝！灰狼本季第2次拿不到100分

雷納德今天砍41分，幫助快艇拿下2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客迎戰灰狼的快艇，靠著雷納德（Kawhi Leonard）一人爆砍41分，幫助球隊以115：96取得2連勝。

雷納德在首節就狂拿12分，並將火燙手感延續到第2節，幫助球隊前兩節打完的團隊命中率突破5成，反觀灰狼手感低迷，上半場46次嘗試僅投進18顆，三分外線更是慘澹的18投3中，早早就被拉開分差。

請繼續往下閱讀...

易籃後，「可愛」持續帶領快艇得分，而雖然灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）第3節跳了出來打下10分，但僅僅一人無法拯救全隊，即便末節團隊18次投籃僅打鐵5次得到37分找回手感，然而落後分差已太大無法成功逆轉，使得球隊本季第2次總得分數低於100分，吞下苦澀一敗。

快艇除了雷納德之外，柯林斯（John Collins）與菜鳥中鋒尼德豪澤（Yanic Konan Niederhäuser）皆拿下15分，桑德斯（Kobe Sanders）也有10分進帳。

除此之外，快艇在交易大限截止前找來的葛蘭德（Darius Garland）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin）今天都沒有出賽，前者因右腳大拇指扭傷高掛免戰牌，後者則是要到周三面對火箭迎來轉隊初登場。

灰狼部分，愛德華茲攻下全隊最高23分，藍道（Julius Randle）緊隨其後挹注17分，而從公牛交易過來的多桑姆（Ayo Dosunmu）則有11分2抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法