自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「可愛」砍41分率快艇連勝！灰狼本季第2次拿不到100分

2026/02/09 09:46

雷納德今天砍41分，幫助快艇拿下2連勝。（美聯社）雷納德今天砍41分，幫助快艇拿下2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客迎戰灰狼的快艇，靠著雷納德（Kawhi Leonard）一人爆砍41分，幫助球隊以115：96取得2連勝。

雷納德在首節就狂拿12分，並將火燙手感延續到第2節，幫助球隊前兩節打完的團隊命中率突破5成，反觀灰狼手感低迷，上半場46次嘗試僅投進18顆，三分外線更是慘澹的18投3中，早早就被拉開分差。

易籃後，「可愛」持續帶領快艇得分，而雖然灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）第3節跳了出來打下10分，但僅僅一人無法拯救全隊，即便末節團隊18次投籃僅打鐵5次得到37分找回手感，然而落後分差已太大無法成功逆轉，使得球隊本季第2次總得分數低於100分，吞下苦澀一敗。

快艇除了雷納德之外，柯林斯（John Collins）與菜鳥中鋒尼德豪澤（Yanic Konan Niederhäuser）皆拿下15分，桑德斯（Kobe Sanders）也有10分進帳。

除此之外，快艇在交易大限截止前找來的葛蘭德（Darius Garland）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin）今天都沒有出賽，前者因右腳大拇指扭傷高掛免戰牌，後者則是要到周三面對火箭迎來轉隊初登場。

灰狼部分，愛德華茲攻下全隊最高23分，藍道（Julius Randle）緊隨其後挹注17分，而從公牛交易過來的多桑姆（Ayo Dosunmu）則有11分2抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中