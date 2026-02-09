自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

超級盃》生涯大翻轉！海鷹達諾德撕下「水貨」標籤 創史上第1人偉業

2026/02/09 11:39

達諾德。（美聯社）達諾德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖海鷹在第60屆超級盃擊敗新英格蘭愛國者，睽違11年成功復仇，當家明星四分衛達諾德（Sam Darnold）更完成堪稱NFL史上最偉大的生涯翻轉，寫下史上第一人紀錄。（達諾德完整故事見此

2018年，年僅21歲的達諾德以探花之姿被噴射機選中，更成為超級盃年代以來最年輕的開幕戰四分衛，然而他的表現始終不如預期，逐漸被貼上「水貨」標籤。2021年被交易至卡羅萊納黑豹，2023年轉戰舊金山49人充當替補，直到上季在明尼蘇達維京人證明自己，本季成為海鷹的「救世主」。

達諾德今天在超級盃中，儘管並未有太爆炸性的表現，但全場穩扎穩打，38傳19中推進202碼，傳出1次達陣，沒有發生任何失誤。如今率領海鷹奪下隊史第2冠，達諾德也高舉生涯首座隆巴迪金盃，成為史上第一位效力第5支球隊，還能以先發之姿率隊奪冠的四分衛。

此外，在達諾德率領下，海鷹本季在季後賽3場比賽沒有發生任何失誤，成為史上第一支在季後賽完美「0失誤」的超級盃冠軍球隊。

「回顧我職業生涯發生的一切，真的難以置信。」達諾德賽後說道，「但能和這支球隊一起做到這件事，我不會想用任何方式來代替它。我真的怎麼稱讚我們的防守組與特別組都不夠，別忘了我們跑衛的發揮，還有外接手的貢獻。」

達諾德。（美聯社）達諾德。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中