超級盃》生涯大翻轉！海鷹達諾德撕下「水貨」標籤 創史上第1人偉業

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖海鷹在第60屆超級盃擊敗新英格蘭愛國者，睽違11年成功復仇，當家明星四分衛達諾德（Sam Darnold）更完成堪稱NFL史上最偉大的生涯翻轉，寫下史上第一人紀錄。（達諾德完整故事見此）

2018年，年僅21歲的達諾德以探花之姿被噴射機選中，更成為超級盃年代以來最年輕的開幕戰四分衛，然而他的表現始終不如預期，逐漸被貼上「水貨」標籤。2021年被交易至卡羅萊納黑豹，2023年轉戰舊金山49人充當替補，直到上季在明尼蘇達維京人證明自己，本季成為海鷹的「救世主」。

達諾德今天在超級盃中，儘管並未有太爆炸性的表現，但全場穩扎穩打，38傳19中推進202碼，傳出1次達陣，沒有發生任何失誤。如今率領海鷹奪下隊史第2冠，達諾德也高舉生涯首座隆巴迪金盃，成為史上第一位效力第5支球隊，還能以先發之姿率隊奪冠的四分衛。

此外，在達諾德率領下，海鷹本季在季後賽3場比賽沒有發生任何失誤，成為史上第一支在季後賽完美「0失誤」的超級盃冠軍球隊。

「回顧我職業生涯發生的一切，真的難以置信。」達諾德賽後說道，「但能和這支球隊一起做到這件事，我不會想用任何方式來代替它。我真的怎麼稱讚我們的防守組與特別組都不夠，別忘了我們跑衛的發揮，還有外接手的貢獻。」

