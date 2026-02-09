自由電子報
超級盃》洗刷11年前遺憾！海鷹賞愛國者新星難堪紀錄 報仇雪恨奪冠

2026/02/09 11:23

海鷹線衛恩沃蘇（右）回攻達陣。（美聯社）海鷹線衛恩沃蘇（右）回攻達陣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第60屆超級盃，西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者上半場合計8次棄踢，海鷹在焦土戰之中以9：0領先。下半場海鷹鐵血防守重創愛國者，最終以29：13擊敗愛國者，勇奪隊史第2冠。

誓言報11年前「門前1碼」一箭之仇的海鷹，靠著兇猛衝傳、二線防守威瑟斯朋（Devon Witherspoon）等人組成的「禁飛區」守死愛國者進攻；儘管愛國者明星角衛岡薩雷茲（Christian Gonzalez）曾守下可能的長傳達陣，但海鷹四分衛達諾德（Sam Darnold）仍穩定控場，加上跑衛沃克三世（Kenneth Walker III）優異發揮，上半場以9：0領先愛國者。

沃克三世。（美聯社）沃克三世。（美聯社）

下半場先攻的愛國者，持續遭到聯盟防守效率第一的海鷹壓制，不過海鷹攻進紅區後還是無法越過門前，持續追加射門。這是海鷹資深踢球員邁爾斯（Jason Myers）單場第4記射門，也追平超級盃史上單場最多射門進球。第三節剩最後10秒之際，海鷹衝傳再度建功，海鷹線衛霍爾（Derick Hall）再次擒殺梅伊（Drake Maye），還製造他掉球（Fumble）失誤。這是梅伊單場第4度被擒殺，也是本季季後賽第20次，創下NFL歷史紀錄。

決勝節開賽拿回球權的海鷹再度來到紅區，這次達諾德把握機會，找到終於跑出大空檔的近端鋒巴爾納（AJ Barner）連線達陣，將領先擴大至19：0。接著愛國者終於回神，哈林斯（Mack Hollins）接獲梅伊深遠傳球、單吃海鷹角衛伍倫（Riq Woolen）完成35碼連線達陣，將比分縮小回12分差。

海鷹反攻未果將球權再還給愛國者，梅伊脫離安全分危險區，還大秀腳程拿下首攻（First Down），眼看愛國者似乎找回氣勢，但下一球梅伊在口袋又被衝破的情況下發生要命失誤，把球直接傳進海鷹明星安全衛洛夫（Julian Love）懷中，慘遭抄截，海鷹藉此又追加射門取得22：7領先，踢球員邁爾斯也以5次射門進球刷新超級盃單場紀錄。

愛國者的惡夢還沒結束，海鷹防守組發動閃電戰（Blitz），3屆明星角衛威瑟斯朋突擊梅伊後，線衛恩沃蘇（Uchenna Nwosu）直接抄截完成回攻達陣，此時海鷹已將比分拉開至29：7，即便後續梅伊再傳達陣仍無力回天，海鷹成功復仇，洗刷11年前不敵愛國者、無緣2連霸的遺憾，勇奪隊史第2座超級盃冠軍。

