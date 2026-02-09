自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》置物櫃英文名拼錯了！村上宗隆IG發限動兩表情符號自嘲

2026/02/09 11:17

村上宗隆春訓置物櫃英文名拼錯，本人發限時動態自嘲。（圖片擷取自村上宗隆Instagram）村上宗隆春訓置物櫃英文名拼錯，本人發限時動態自嘲。（圖片擷取自村上宗隆Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕日本246轟重砲「村神」村上宗隆今年將赴美打球，然而今天在春訓基地進行訓練時，被村上發現休息室置物櫃的英文名字拼音打錯，形成一段有趣的小插曲。

村上宗隆今年透過入札制度，成功以2年3400萬美元的合約加盟芝加哥白襪，今天球團的官方X也分享村上來到鳳凰城的春訓基地「Camelback Ranch」進行訓練的畫面。

不過今天村上宗隆在個人Instagram限時動態分享，球團不小心把村上置物櫃的名牌英文拼音寫錯，把宗隆的英文拼音「Munetaka」打成「Munetaki」，動態中還搭配思考以及吐舌笑的表情符號自嘲，也成為訓練中的一段小插曲。

村上宗隆在日本職棒有8年資歷，出賽892場繳出.270/.394/.557的打擊三圍，一共敲出246發全壘打與647分打點，其中在2022年單季狂敲56轟，超越王貞治創下日職本土球員單季最多轟的紀錄，不過自身仍有較高被三振率以及無法負擔三壘防區等隱憂存在，這也是「村神」要站穩大聯盟的一大課題。

