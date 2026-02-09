自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》樂天女孩登上國際！ 驚喜合體NBA衛冕軍雷霆啦啦隊

2026/02/09 11:01

樂天女孩和奧克拉荷馬市長合影。（樂天桃猿提供）樂天女孩和奧克拉荷馬市長合影。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕樂天女孩赴美交流計畫圓滿完成，行程多樣豐富。樂天女孩受邀前往奧克拉荷馬市政府，拜會現任市長大衛霍特（David Holt）並進行文化交流，展現台灣啦啦隊文化的軟實力，隨後更在NBA賽場上獻出驚喜共舞，為此趟巡迴畫下完美的句點。

在參訪奧克拉荷馬市政府與市議會的行程中，樂天女孩特別前往拜會雷霆隊自西雅圖遷移至奧克拉荷馬市的重要推手，現任市長霍特。市長對來自台灣職棒總冠軍代表的造訪表示熱烈歡迎，並肯定啦啦隊應援文化在推動城市運動觀光中的重要角色。市長表示:「樂天女孩們自台灣不遠千里而來，實屬難得。甚至近一周都在市內參訪並積極參與活動，令他感到驚艷。下次一定要再度回來!」

拜會完市長後，樂天女孩隨即以球迷身分，與奧克拉荷馬市亞洲區文化協會（ADCA）的群眾與會長Steve Le一同前往Paycom Center，觀看雷霆隊主場迎戰休士頓火箭隊的精彩對戰。這場「棒球冠軍代表」造訪「NBA總冠軍主場」的盛事，原本只是以球迷身身分受邀觀賽，卻在場中出現驚喜橋段。

當雷霆隊官方啦啦隊「Thunder Entertainers」在場中亮相時，發現了身在觀眾席的樂天女孩。基於日前舞蹈交流建立的深厚友誼，雷霆啦啦隊們帶領女孩們參觀球場，沿途吸引許多民眾合影，人絡繹不絕。最終雷霆啦啦隊也熱情邀請女孩們，在全場近兩萬名球迷的歡呼聲中，與雷霆女孩共舞，並登上球場大螢幕，展現最具感染力的台式應援魅力。這段從觀眾席到看臺邊的即興互動，瞬間點燃全場群眾與當地球迷的熱情，將現場氣氛推向最高潮。

樂天女孩隊長曲曲說：「市長才剛與國際足協 （FIFA） 主席見面完，就來接見我們，可見體育與樂天桃猿都相當受重視，市長真的很帥!」

女孩KIRA表示:「能受邀以球迷身分在NBA賽場上與大家一起跳舞，我們深刻感受到官方啦啦隊的熱情與認可。」女孩穆又甯、溫妮也指出:「在奧克拉荷馬市，亞裔並非多數，甚至大多數的台灣人並不認識這座城市。但我們在這趟旅程中，仍深刻感受到這座城市溫暖與包容。」

樂天女孩在大螢幕上出現。（樂天桃猿提供）樂天女孩在大螢幕上出現。（樂天桃猿提供）

樂天女孩看台跳舞。（樂天桃猿提供）樂天女孩看台跳舞。（樂天桃猿提供）

樂天女孩走道熱舞。（樂天桃猿提供）樂天女孩走道熱舞。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中