PLG》林志傑4月引退倒數計時！勇士3月主場門票先開賣

富邦勇士主場售票資訊。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北富邦勇士3月份勇士主場例行賽售票即將正式開跑！隨著賽季進入關鍵階段，同時也進入「野獸」林志傑引退倒數階段，球團今天也公布相關售票資訊。

勇士3月份主場賽事共計3場，分別於3月12日、3月14日及3月15日進行。門票票價區間為新台幣500元至4000元不等，售票將分為兩階段進行。第一階段為 2025-26 勇士季票球迷優先購買，開賣時間為2月10日（二）中午12:00起至當日23:59止，開放擁有季票優先購買權之球迷購票，每筆訂單限購4張，售票系統將於「台北富邦勇士售票網」及「富邦勇士售票 APP」同步開放。第二階段為全面開放購票，時間自2月11日（三）中午12:00起，至各場比賽當日中午12:00止，每筆訂單同樣限購四張。全面售票期間，球迷可透過「台北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票 APP」，以及全台7-11 ibon機台購買門票，購票方式多元便利。

3月份主場賽事不僅是季後賽席次競逐的重要關鍵，更是「野獸」林志傑引退倒數的重要時刻。台北富邦勇士誠摯邀請所有球迷進場，用最熱情的掌聲與吶喊，陪伴球隊與傳奇球星林志傑，一起走過每一場難忘的主場戰役。此外，4月11日、4月12日之引退賽門票資訊，將於2月底正式對外公布，更多賽事與售票相關資訊，請持續關注台北富邦勇士官方網站及官方社群平台。

