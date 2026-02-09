超級盃》隊史第1人！海鷹跑衛奪MVP寫28年首見壯舉 最完美救贖故事

沃克三世奪下第60屆超級盃MVP。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖海鷹今天在第60屆超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者，海鷹25歲主力跑衛沃克三世（Kenneth Walker III）單場27次跑陣推進135碼、加上接球總共貢獻161碼，賽後也奪下超級盃MVP。

進入職業生涯第4年的沃克三世，在海鷹地面戰在有沙波奈特（Zach Charbonnet）分球權的情況下，本季依舊繳出1027碼、5次跑陣達陣的優異成績單。然而沙波奈特在今年分區賽遭遇前十字韌帶（ACL）撕裂報銷，也讓地面進攻的重擔落在沃克三世身上。

儘管在國聯冠軍賽發揮受限，但沃克三世今天站上生涯最重要的舞台，成為海鷹在空中作戰不如預期時，撬開愛國者防線的關鍵角色，他在上半場多次跑出大碼數，成為超級盃史上第3位單場累積多次25碼以上跑陣的球員，最終一人地面推進135碼，海放愛國者全隊79碼，幫助海鷹成功復仇奪冠。

沃克三世賽後也獲得超級盃MVP殊榮，也寫下球隊與NFL歷史重要里程碑。海鷹隊史有過多名偉大跑衛，如亞歷山大（Shaun Alexander）或林奇（Marshawn Lynch），但沃克三世超越前輩，成為隊史首位拿下超級盃MVP的跑衛；此外，他更是1998年第32屆超級盃的戴維斯（Terrell Davis）以來的跑衛第一人，在以傳球為顯學的現代美式足球下，展現地面進攻在最高舞台的統治力。

11年前海鷹對愛國者的「門前1碼」悲劇，當年沒能交給林奇衝球導致抄截而失利，如今也在沃克三世的出色發揮下，成功洗刷遺憾，寫下最完美的救贖故事。

