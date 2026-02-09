自由電子報
NFL》無緣寫下布雷迪後第2人紀錄！愛國者新星遭震撼教育後吐心聲

2026/02/09 12:51

愛國者四分衛梅伊。（美聯社）愛國者四分衛梅伊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新英格蘭愛國者今天在第60屆超級盃，遭到西雅圖海鷹報了11年前之仇，以13：29敗下陣，無緣奪下隊史第7冠。愛國者23歲新星四分衛梅伊（Drake Maye）被海鷹窒息防守壓迫，全場遭擒殺多達6次、發生3次失誤，賽後他也坦言，這是場非常心痛的失利。

二年級的梅伊本季表現突飛猛進，率領愛國者打出14勝3敗佳績，更在季後在MVP票選上排名第二，惜敗給洛杉磯公羊老將四分衛史塔福（Matthew Stafford）。梅伊在季後賽一路過關斬將，拿下3連勝，幫助球隊自2018年球季後再闖超級盃。

如果梅伊奪冠，將成為愛國者傳奇球星、史上最偉大四分衛布雷迪（Tom Brady）後，首位在生涯季後賽前4場比賽全勝的四分衛，更會打破匹茲堡鋼人傳奇四分衛「大班」羅西里斯伯格（Ben Roethlisberger）紀錄，以23天又162天年紀，成為史上最年輕奪冠的先發四分衛。

然而事與願違，梅伊今天遭到海鷹鐵血防守狠狠教訓，上半場只傳出48碼、全場吞下多達6次擒殺，還發生1次掉球（Fumble）、2次被抄截，其中1次抄截還被海鷹回攻達陣。梅伊此役43傳27中推進295碼，雖然傳出2次達陣，可惜過多的失誤仍付出代價。

「我想人生最大的課題就是，你一定會遇到這樣的時刻，關鍵在於你怎麼反彈。」梅伊賽後表示，「我相信休息室裡的很多人，會把這場比賽當成動力。我願意在任何時間、任何地點，和這些人一起上戰場，這會成為我們再回到這裡、且不想再體會到輸球的動力。」

即便度過精彩的賽季，梅伊仍坦言，這場失利會一直留在他心中，「真的很痛，這是一段很漫長的旅程。今晚他們打得比我們好，也值得這一勝。」、「現在真的很難消化這一切，希望未來還能再見到這些熟面孔，我知道以這項運動的商業本質來說可能很難，但這真的是一支非常棒的隊伍。」

無緣成為史上最年輕的超級盃冠軍四分衛，梅伊期許自己未來能再次站上這個最高舞台，「能有這樣的經驗很棒，但要再回到這裡真的很難，所以我們必須繼續努力，或許下次能改寫結局。」

