網球》艾卡拉茲加入史上最佳球員討論？ 退休英國名將：這很荒謬

艾卡拉茲。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在澳洲網球公開賽男單奪冠，締造史上最年輕全滿貫紀錄，獲得外界高度推崇，但已退休的英國名將魯塞斯基（Greg Rusedski）認為，現在讓他加入史上最佳球員的討論言之過早。

魯塞斯基在播客上表示，「在我看來，這很荒謬，他贏得7座大滿貫冠軍，他還在路上，還需要拿到20個甚至更多。」

喬科維奇（Novak Djokovic）有24座大滿貫冠軍，納達爾（Rafael Nadal）22座居次，費德爾（Roger Federer）也有20座，魯塞斯基表示，這差距相當大，艾卡拉茲至少得在今年贏得所有大滿貫才能有10冠，「即使他今年有10冠，他仍需至少兩年半的時間才能達成20個。」

魯塞斯基說：「現在將艾卡拉茲納入史上最佳球員的辯論實在太早，你需要用某些東西定義自己，數字、耐戰力、打球的時代，看看Novak書寫的歷史，這就是為什麼我認為他是史上最偉大球員。」

艾卡拉茲的7座大滿貫是史上第9多紀錄，他前面還有許多名將的成績要追趕，首先是美國傳奇阿格西（Andre Agassi）和康納斯（Jimmy Connors）等好手的8冠。

