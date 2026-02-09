自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》想踢球就找得到隊友！小學生足球賽首創「跨域組隊」制度 報名即將截止

2026/02/09 12:50

114學年度小學生足球賽。（官方提供）114學年度小學生足球賽。（官方提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕114學年度小學生足球賽今年3月正式點燃戰火，運動部全民運動署提醒，賽事報名已進入最後倒數，將於2月13日中午12時截止，誠摯邀請全台熱愛足球的小選手把握報名機會，透過本屆首創的「跨域組隊」機制揪團參賽，在綠茵場上盡情展現團隊合作精神。

本次設立的「跨域組隊」制度，打破了學校與行政區的界限，讓校隊或社區球隊能更自由地結合、共同組隊，實踐了「想踢球就找得到隊友」的核心精神。透過簡化參賽限制，有效消除了參與門檻，不僅讓資源較稀缺或剛起步的球隊能更輕鬆地接軌全國性賽事，更具體落實了運動平權的理念，確保每位熱愛足球的孩子都能擁有公平的競技舞臺。

在賽事整體規劃上，各縣市預賽於3月初舉行，並為充分考量學生及家長實際需求，安排於週末進行賽事，並結合地方政府共同辦理，提供選手安全且熟悉的競賽環境，減少參賽隊伍舟車勞頓的辛苦，帶動地方足球運動的推展。各縣市預賽冠軍隊伍將晉級全國決賽，另依各縣市報名隊伍數，各組別前3名縣市擇優2隊晉級，報名隊伍數為4至7名之縣市擇優1隊晉級，全國決賽預計每組至少32支隊伍參賽。

全民運動署表示，本次活動宗旨在於為學生提供多元參與運動的契機。透過制度的優化與參與機會的擴大，期盼讓更多孩子能在輕鬆的氛圍下接觸足球、養成規律運動的習慣，並藉由與夥伴共同揮灑汗水的過程中，體驗團隊合作的樂趣，更實踐運動家精神，進而落實全民運動參與。歡迎對足球有興趣的小學生，把握機會報名（https://ec.7don.com.tw/event/33）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中