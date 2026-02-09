自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

超級盃》海鷹38歲主帥率隊奪冠寫紀錄！進攻組教頭卻「跳槽」突擊者

2026/02/09 13:18

海鷹總教練麥克唐納（右）。（美聯社）海鷹總教練麥克唐納（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖海鷹今天在第60屆超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者，海鷹總教練麥克唐納（Mike Macdonald）年僅38歲就率隊登頂，上次海鷹奪冠時，麥克唐納甚至還未在NFL任職，如今寫下難得紀錄。

本季僅是麥克唐納執教海鷹第2年，就馬上打造全聯盟最頂尖防守體系。2023年球季還是巴爾的摩烏鴉防守組教練（又稱防守協調員）的他，幫助烏鴉成為單年聯盟失分最少的球隊；本季他則以海鷹主帥身分，再度讓自己的球隊成為聯盟最低失分的霸主。

根據紀錄顯示，麥克唐納以防守組教練與總教練身分，率領聯盟失分最少的球隊奪冠，是NFL史上第3人，前2人都是傳奇人物，分別為前鋼人主帥諾爾（Chuck Noll），以及前愛國者主帥貝里契克（Bill Belichick），如今38歲的麥克唐納，也加入歷史頂級防守名帥行列。

不過海鷹奪冠後也立刻迎來人事異動，擔任進攻組教練（又稱進攻協調員）的庫比亞克（Klint Kubiak），賽後立刻向記者透露，自己來季將會接下拉斯維加斯突擊者總教練一職。本季突擊者以3勝14敗並列聯盟爐主，其場均得分與場均推進碼數也都墊底；庫比亞克本季率領海鷹在場均得分位居第3名。

事實上，早在上週就傳出庫比亞克有望接任突擊者主帥，不過當時海鷹仍在備戰超級盃，因此雙方簽約必須等到賽事結束才能敲定。如今庫比亞克希望把在西雅圖的成功順利帶往賭城，賽後他也對此表示：「你們都知道我要去拉斯維加斯了，我真的好興奮！」

庫比亞克。（資料照，路透）庫比亞克。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中