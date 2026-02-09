超級盃》海鷹38歲主帥率隊奪冠寫紀錄！進攻組教頭卻「跳槽」突擊者

海鷹總教練麥克唐納（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖海鷹今天在第60屆超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者，海鷹總教練麥克唐納（Mike Macdonald）年僅38歲就率隊登頂，上次海鷹奪冠時，麥克唐納甚至還未在NFL任職，如今寫下難得紀錄。

本季僅是麥克唐納執教海鷹第2年，就馬上打造全聯盟最頂尖防守體系。2023年球季還是巴爾的摩烏鴉防守組教練（又稱防守協調員）的他，幫助烏鴉成為單年聯盟失分最少的球隊；本季他則以海鷹主帥身分，再度讓自己的球隊成為聯盟最低失分的霸主。

請繼續往下閱讀...

根據紀錄顯示，麥克唐納以防守組教練與總教練身分，率領聯盟失分最少的球隊奪冠，是NFL史上第3人，前2人都是傳奇人物，分別為前鋼人主帥諾爾（Chuck Noll），以及前愛國者主帥貝里契克（Bill Belichick），如今38歲的麥克唐納，也加入歷史頂級防守名帥行列。

不過海鷹奪冠後也立刻迎來人事異動，擔任進攻組教練（又稱進攻協調員）的庫比亞克（Klint Kubiak），賽後立刻向記者透露，自己來季將會接下拉斯維加斯突擊者總教練一職。本季突擊者以3勝14敗並列聯盟爐主，其場均得分與場均推進碼數也都墊底；庫比亞克本季率領海鷹在場均得分位居第3名。

事實上，早在上週就傳出庫比亞克有望接任突擊者主帥，不過當時海鷹仍在備戰超級盃，因此雙方簽約必須等到賽事結束才能敲定。如今庫比亞克希望把在西雅圖的成功順利帶往賭城，賽後他也對此表示：「你們都知道我要去拉斯維加斯了，我真的好興奮！」

庫比亞克。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法