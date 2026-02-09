自由電子報
體育 棒球 韓職

棒球》開練！韓國樂天巨人隊進駐台南亞太棒球村 球迷駐點守候

2026/02/09 13:30

樂天巨人球員於成棒副球場進行打擊練習。（台南市政府提供）樂天巨人球員於成棒副球場進行打擊練習。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）抵台進駐亞太國際棒球訓練中心（又稱亞太棒球村）進行密集的棒球訓練。台南冬季日間陽光宜人，溫濕度舒適，相當適合進行訓練，現場也吸引不少球迷前來一睹球員們的風采。

樂天巨人隊球員展開集訓，分別在亞太成棒副球場進行打擊練習、室內外投打練習場進行投捕、傳接球等，吸引球迷帶著長鏡頭前來追焦。體育局局長陳良乾指出，樂天巨人隊來台春訓期間將安排2場公益棒球教室，帶領本市青棒、青少棒校隊，以及本市城市棒球隊教練、選手進行教育增能訓練，相信透過雙方交流，一定可帶給教練選手們特別的經驗和收穫。

市長黃偉哲表示，繼去年春季的合作經驗，樂天巨人隊今年又再度來台，對亞太國際棒球訓練中心的場地及設備都給予非常高的評價，目前亞太國際棒球訓練中心的春訓詢問度相當高，除優先並提供優惠給予在地球團中華職棒統一獅棒球隊申請外，國內外球團如有意願皆非常歡迎。

樂天巨人球員於成棒副球場進行打擊練習。（台南市政府提供）

樂天巨人球員於室內投打練習場進行訓練。（台南市政府提供）樂天巨人球員於室內投打練習場進行訓練。（台南市政府提供）

樂天巨人球員於室外投打練習場進行訓練。（台南市政府提供）樂天巨人球員於室外投打練習場進行訓練。（台南市政府提供）

