自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》冠軍功臣回來了！特攻宣布金恩回歸

2026/02/09 14:12

金恩。（中信特攻提供）金恩。（中信特攻提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北中信特攻籃球隊持續因應賽季需求進行外援戰力補強，球團今宣佈，全能鋒線好手「金恩」（Nick King）重返球隊，金恩已於今晨抵達台灣，將再次披上55號黃衫戰袍。

30歲的金恩，身高203公分、體重102公斤，2022-2023賽季曾效力於中信特攻，來台首戰對上台中太陽即展現強大得分能力，全場攻下41分，外加8籃板、3助攻與2抄截，寫下亮眼表現，該季例行賽場均貢獻25.8分、7.6籃板及4.4助攻，不僅為球隊進攻核心，更在多場關鍵戰役中發揮影響力，最終協助特攻奪下隊史首座總冠軍，留下多場令球迷津津樂道的經典時刻。

可惜該賽季結束後，中信特攻球團未能與金恩達成續約共識，金恩隨後轉戰台南台鋼獵鷹及台北富邦勇士，持續征戰台灣籃壇。2024-2025球季結束後，金恩返回美國自主訓練，持續進行體能強化與球技精進，保持最佳競技狀態。中信特攻球團總經理劉志威表示：「金恩除了能迅速融入熟悉的團隊運作外，其豐富的賽事經驗與全能球風，可以幫助團隊在鋒線端有更多進攻選擇，協助球隊在關鍵賽程中維持競爭力。」

目前特攻外援戰力包含大前鋒－馬可（Marko Todorovic）和貝奇（Beau Beech）、小前鋒－飛克（Viktor Gaddefors）以及中鋒－內馬（Nemanja Radovic），球團期待金恩的回歸，為球隊攻守注入熟悉且穩定的即戰力，持續朝目標邁進。

再次回歸特攻，金恩表示興奮又期待，「很開心能夠再次回到這支熟悉的球隊，中信特攻對我來說就像家一樣，我知道球隊一直以來所追求的目標，也很期待和隊友們再次並肩作戰，我會全力以赴，幫助球隊爭取每一場勝利。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中