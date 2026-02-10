湖人對雷霆、勇士打重建灰熊 今日賽事預告與轉播

湖人對決雷霆。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場轉播，分別是球迷最愛的湖人以及勇士，前者與聯盟王者，但最近因傷只能擺出殘陣的雷霆正面交鋒，後者則要對上重建灰熊，哪隊可以收下最終勝利，請球迷不要錯過！

請繼續往下閱讀...

HBL、冬季奧運、PLG持續進行中，請喜愛的觀眾轉時觀看。

NBA

11：00 雷霆 VS 湖人 緯來體育

11：00 灰熊 VS 勇士 緯來育樂

HBL

12:00 苗栗高商 VS 金甌女中 女生複賽

13:40 淡水商工 VS 永平高中 女生複賽

15:20 東山高中 VS 彰縣成功 男生準決賽

17:00 東泰高中 VS 南山高中 男生準決賽

18:40L 南湖高中 VS 松山高中 男生準決賽

轉播：愛爾達體育1台

PLG

18：00 桃園領航猿VS洋基工程 Youtube

冬季奧運

16:05 余睿 越野滑雪 男/女衝刺賽傳統式資格賽 愛爾達體育3台

18:10 自由式滑雪 男子雪上技巧資格賽 愛爾達體育2台

18:35 越野滑雪 男/女衝刺賽傳統式決賽 愛爾達體育3台

19:25 自由式滑雪 男子滑道風格決賽 愛爾達體育2台

21:10 女團超級兩項決賽（曲道賽） 愛爾達體育2台

21:00 冬季兩項 男子20公里個人決賽 愛爾達體育1台

21:00 冰壺 混雙銅牌戰 愛爾達體育3台

