桌球》世界排名大洗牌 林昀儒上升1名、高承睿讓出台灣二哥寶座

2026/02/09 16:25

林昀儒醉心世界排名從第9回升至第8。（取自WTT官網）林昀儒醉心世界排名從第9回升至第8。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第7週世界排名，在去年新加坡大滿貫積分到期後，排名也出現大洗牌，拜中國名將梁靖崑排名滑落之賜，台灣一哥林昀儒小升1名回到第8，也是繼去年8月以來最佳；昨天獲得亞洲杯男單第4名的19歲小將張佑安則飆升27名來到79。

去年奪下新加坡大滿貫賽冠軍的林詩棟，總積分從7525分下殺至5875分，排名和巴西裔一哥卡德拉諾互換，從第2下跌至第3，卡德拉諾則以6050分躍居第2，創下生涯最佳，僅次於剛衛冕亞洲杯冠軍的中國名將王楚欽。

日本一哥張本智和在獲得亞洲杯男單亞軍後，從第5名上升至第4，也把瑞典名將莫雷加德擠到第5，法國「眼鏡弟」F.勒布朗仍居第6。梁靖崑在失去新加坡大滿貫賽亞軍積分1400分後，從第7跌落至第10，林昀儒總積分雖然也減少175分，仍從第9回升至第8，18歲的日本新星松島輝空也再創新高來到第7。

今年因傷尚未出賽的高承睿扣掉新滿16強積分175分後，從48下滑至62名，也落在排名52的馮翊新之後，讓出台灣二哥的寶座。17歲台南小將郭冠宏在亞洲杯闖進16強，排名小升4名來到73；張佑安進帳亞洲杯4強積分175分後，也從106名大幅回升至79。

女子組部分，台灣一姐鄭怡靜依舊是21名，李昱諄小升1名成為54，亞洲杯唯一打進女單16強的台將葉伊恬則從60名進步至56；黃愉偼也上升5名來到生涯最佳的88名，簡彤娟則下滑至94名。

