自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》小龍女公布2026陣容 李多慧續任隊長

2026/02/09 17:04

小龍女陣容出爐。（味全龍提供）小龍女陣容出爐。（味全龍提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍啦啦隊「Dragon Beauties 小龍女」今天公布2026年度陣容，韓籍成員李多慧、金娜妍、權喜原「三本柱」皆續留隊中，原練習生瑄瑄、姵宸、貝拉將在新球季轉為正式成員，另補強2名新練習生，分別是擁有迷人電眼的張愛與可愛魅力爆棚的佳依，一同為團隊增添新戰力。

在新球季中，李多慧將持續以隊長身分領銜小龍女，負責塑造團隊形象，包含親自操刀表演與新制服設計等；續任隊長小映則作為小龍女對外代表與發言角色；而副隊長由林襄接任，協助團隊各項大小事務的推進；團隊舞蹈總監也由小蛙繼續擔起重任。今年球季，小龍女將於主場賽事安排不同風格的開場、中場與特殊表演，期望為比賽增添更多色彩，豐富球迷的觀賽與應援體驗。

小龍女在新球季由重要夥伴「台新新光人壽」正式冠名為「Dragon Beauties新光人壽小龍女」，雙方將共同攜手展現更多元的表演面貌，帶給球迷嶄新的應援體驗。小龍女2026年度陣容，推出LINE官方有聲貼圖「小龍女陪伴日常 2026」，內容收錄全員親自錄製語音，將於2月10日正式上線，敬請期待。

小龍女陣容出爐。（味全龍提供）小龍女陣容出爐。（味全龍提供）
小龍女陣容出爐。（味全龍提供）小龍女陣容出爐。（味全龍提供）
小龍女陣容出爐。（味全龍提供）小龍女陣容出爐。（味全龍提供）
小龍女陣容出爐。（味全龍提供）小龍女陣容出爐。（味全龍提供）
小龍女練習生。（味全龍提供）小龍女練習生。（味全龍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中