自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

射擊》為亞運奪牌做抗壓準備 台灣射擊女團亞錦賽獲銀

2026/02/09 18:58

在新德里進行的女子25公尺手槍快射比賽結束後，陳俞如、田家榛、吳佳穎以總分1735分，共同為台灣拿下團體賽銀牌。（圖片取自臉書）在新德里進行的女子25公尺手槍快射比賽結束後，陳俞如、田家榛、吳佳穎以總分1735分，共同為台灣拿下團體賽銀牌。（圖片取自臉書）

〔中央社〕3名台灣女將今天合力在印度2026亞洲步槍/手槍錦標賽奪下女子25公尺手槍團體賽銀牌，總教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表示，這次比賽的一大目的，就是要為能在亞運奪牌做準備，希望選手透過高張力比賽，養成「敢拚、敢搶」的精神。

今天在新德里進行的女子25公尺手槍快射比賽結束後，陳俞如、田家榛、吳佳穎以總分1735分，共同為台灣拿下團體賽銀牌，金牌、銅牌分別為印度、越南；個人賽方面，闖進決賽的田家榛、陳俞如最終分別獲得第5名、第6名。

中華隊總教練郭孟熙賽後接受中央社記者訪問時說：「我們當然是期待能來這裡拿下獎牌，而且我們希望選手能習慣要拿獎牌」，但這次參賽還有兩個重要目的，其一是讓選手拚看看是否能達到亞運參賽標準，另一個是要讓選手在大賽時有能突破自我的能力。

郭孟熙提到，今天陳俞如、田家榛都差一點點就能達到亞運參賽標準，不過她們都已經表現得很不錯了，雖然個人方面，兩位選手沒有拿下獎牌，整體而言，大家都發揮得蠻好的，尤其新生代的陳俞如不但進了決賽，還能一路挺進，算是蠻有突破的，要給予肯定跟讚賞。

談到選手的養成，郭孟熙告訴中央社記者，這批選手在台灣都是一時之選，在國內比賽幾乎感覺不到和別人競爭的壓力，所以要到國外參賽，藉由高強度賽事的壓力，鍛鍊選手的抗壓性。

郭孟熙說：「我們在國訓中心的支援下，讓選手不斷到國際賽場闖蕩，希望他們習慣比賽的高張力，讓他們敢跟人家拚、敢跟人家搶，我們很鼓勵選手放膽玩，只要能享受其中，成績就會創造出來，我們在過去的亞運，就有這樣的經驗。」

今天資格賽比完後，會取8名選手參加女子25公尺手槍決賽，台灣選手鄭晏晴、陳俞如、田家榛分別排在5到7名，但因鄭晏晴屬於只能獲得排名積分的RPO（Ranking Points Only）參賽者，因此最終只有陳俞如、田家榛晉級決賽爭取獎牌。

團體賽部分，因為台灣當初在選拔後，由陳俞如、田家榛、吳佳穎代表台灣參加這次亞錦賽團體及個人的賽事，因此在加總陳俞如的580分、田家榛的579分及吳佳穎的576分後，中華隊以總分1735成績獲得1面銀牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中