射擊》為亞運奪牌做抗壓準備 台灣射擊女團亞錦賽獲銀

在新德里進行的女子25公尺手槍快射比賽結束後，陳俞如、田家榛、吳佳穎以總分1735分，共同為台灣拿下團體賽銀牌。

〔中央社〕3名台灣女將今天合力在印度2026亞洲步槍/手槍錦標賽奪下女子25公尺手槍團體賽銀牌，總教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表示，這次比賽的一大目的，就是要為能在亞運奪牌做準備，希望選手透過高張力比賽，養成「敢拚、敢搶」的精神。

今天在新德里進行的女子25公尺手槍快射比賽結束後，陳俞如、田家榛、吳佳穎以總分1735分，共同為台灣拿下團體賽銀牌，金牌、銅牌分別為印度、越南；個人賽方面，闖進決賽的田家榛、陳俞如最終分別獲得第5名、第6名。

中華隊總教練郭孟熙賽後接受中央社記者訪問時說：「我們當然是期待能來這裡拿下獎牌，而且我們希望選手能習慣要拿獎牌」，但這次參賽還有兩個重要目的，其一是讓選手拚看看是否能達到亞運參賽標準，另一個是要讓選手在大賽時有能突破自我的能力。

郭孟熙提到，今天陳俞如、田家榛都差一點點就能達到亞運參賽標準，不過她們都已經表現得很不錯了，雖然個人方面，兩位選手沒有拿下獎牌，整體而言，大家都發揮得蠻好的，尤其新生代的陳俞如不但進了決賽，還能一路挺進，算是蠻有突破的，要給予肯定跟讚賞。

談到選手的養成，郭孟熙告訴中央社記者，這批選手在台灣都是一時之選，在國內比賽幾乎感覺不到和別人競爭的壓力，所以要到國外參賽，藉由高強度賽事的壓力，鍛鍊選手的抗壓性。

郭孟熙說：「我們在國訓中心的支援下，讓選手不斷到國際賽場闖蕩，希望他們習慣比賽的高張力，讓他們敢跟人家拚、敢跟人家搶，我們很鼓勵選手放膽玩，只要能享受其中，成績就會創造出來，我們在過去的亞運，就有這樣的經驗。」

今天資格賽比完後，會取8名選手參加女子25公尺手槍決賽，台灣選手鄭晏晴、陳俞如、田家榛分別排在5到7名，但因鄭晏晴屬於只能獲得排名積分的RPO（Ranking Points Only）參賽者，因此最終只有陳俞如、田家榛晉級決賽爭取獎牌。

團體賽部分，因為台灣當初在選拔後，由陳俞如、田家榛、吳佳穎代表台灣參加這次亞錦賽團體及個人的賽事，因此在加總陳俞如的580分、田家榛的579分及吳佳穎的576分後，中華隊以總分1735成績獲得1面銀牌。

