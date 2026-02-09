TPBL》雲豹「好緣逗相豹」主題週甜蜜登場 打造浪漫與招財雙節日慶典

好緣逗相豹主題週。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL龍頭桃園台啤永豐雲豹本週將分別對上福爾摩沙夢想家和新北中信特攻，週末適逢西洋情人節與農曆小年夜，球團特別推出「好緣逗相豹」主題週，將中壢主場打造為充滿粉紅泡泡與年節喜氣的雙重慶典，號召球迷進場與「浪LIVE電豹女」共度浪漫與年味兼具的週末時光。

「好緣逗相豹」主題週主視覺巧妙融合情人節與農曆新年的雙重元素，象徵球隊與球迷之間「緣份」與「相豹」的緊密連結，「浪LIVE電豹女」將換上應景的「愛神邱比特」、「旗袍」等主題造型亮相，化身週末最大的「嬌」點，為現場注入濃厚的年味與熱情，讓中壢主場瞬間化身為最香的年節派對。

本次主題週球團精心規劃一系列主題活動，2月14日賽前官方 IG 將舉辦「土味情話」直播活動，雲豹主場MC小祿、星岑將邀請現場球迷進行趣味互動，中場遊戲將舉辦「命中註定指有你」，活動考驗參賽情侶的默契，優勝者可獲得由「箱寓行李箱專賣店」所提供的24吋調啤豹出走行李箱。

2月15日迎接小年夜，主場氣氛將由浪漫轉為招財，賽前官方 IG 直播將進行「吉祥話接力」，挑戰成功的幸運球迷可獲得雲豹專屬紅包袋，感受過年喜氣，而當日中場遊戲「豹富發財金」更是誠意十足，邀請三位球迷挑戰「蒙眼鏟鈔票」，時間內將最多現金鏟至鍋子裡的挑戰者，即可獲得該獎金金額，讓參賽球迷在小年夜親手鏟出自己的新年發財金，且週末兩天的中場遊戲參賽者，皆可獲得由「華元食品」所提供的「巨無霸真魷味抱抱包」作為參加獎，讓球迷滿載而歸。

