桌球》百年來首位女主帥!林家瑜接任土耳其豪門俱樂部桌球隊總教練

2026/02/09 21:16

林家瑜成為費內巴切桌球隊成立近百年來首位女性總教練。（TTT運動管理公司提供）林家瑜成為費內巴切桌球隊成立近百年來首位女性總教練。（TTT運動管理公司提供）

〔記者許明禮／台北報導〕繼兩屆奧運名將張雁書出任烏茲別克國家隊總教練後，台灣桌壇又有教練即將旅外!

「乒夢」球館創辦人林家瑜在經紀公司Tony’s Table Tennis （TTT） 的引薦下，4月1日起將正式接掌土耳其豪門費內巴切俱樂部桌球隊總教練，也是該球隊成立98年來首位女性總教練。

費內巴切俱樂部是歐洲最具聲望的綜合體育俱樂部之一，創立迄今已119年，旗下共有9支運動團隊，包括最負盛名的足球、排球、籃球、田徑、拳擊和桌球等隊伍。其中桌球部門自1928年創立以來一直是歐洲聯賽的強權，並曾在2015年勇奪歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍，也是土耳其史上唯一獲此殊榮的球隊，上個賽季在日本名將長崎美柚、羅馬尼亞老將莎瑪拉等外援的幫助下，也獲得土耳其聯賽女子組冠軍。

來自花蓮阿美族的林家瑜和妹妹林家瑄是桌壇有名的姊妹檔，林家瑜在2007年勇奪少年國手選拔賽第二名，林家瑄也兩度當選少年國手，並在2019年首度獲選成人國手，兩姊妹也曾攜手摘下全中運雙打銀牌。林家瑜在退役後轉任教練，在厚德國小任教期間也培養出陳奕騰、陳凱程及余奕慶等青少年國手。

林家瑜表示，「過去有很多台灣選手到歐洲打球或是練球，但我是去教球，這對我來說是全新的挑戰。」她也希望透過她的親身實踐，為台灣的孩子打開通往世界舞台的窗，「只要敢夢、敢堅持，桌球真的可以帶你走到全世界。」

林家瑜（左）上週前往土耳其和費內巴切桌球部經理布達克（右）簽約。（TTT運動管理公司提供）林家瑜（左）上週前往土耳其和費內巴切桌球部經理布達克（右）簽約。（TTT運動管理公司提供）

