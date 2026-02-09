自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》296轟明星砲手3.78億轉戰海盜！ 「海賊王」恐難回歸

2026/02/09 22:33

歐蘇納轉戰海盜。（資料照，美聯社）歐蘇納轉戰海盜。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積296轟的明星強打歐蘇納（Marcell Ozuna），在今天跟海盜簽下一張1200萬美元（約新台幣3.78億）合約，有望提升球隊打擊火力。

現年35歲的歐蘇納曾在2020年的縮水賽季以18轟、56打點拿下全壘打與打點雙冠王，上個賽季效力勇士出賽145場，敲出21轟，標準化攻擊指數（OPS+）為113，仍是聯盟平均水準以上的打者，且在2023年與2024年賽季，他仍有40轟、OPS+140與39轟、OPS+154的打擊水準。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，歐蘇納與海盜簽下1年1200萬美元合約，今年年薪為1050萬美元，本張合約在2027年有一個共同選擇權，若海盜執行的話他2027年的年薪為1600萬美元，若不執行的話歐蘇納將可以得到150萬美元的買斷費。

上季海盜團隊的wRC+（加權得分創造值）僅82，排在大聯盟倒數第二，僅優於74的洛磯，如今有著生涯平均wRC+119，上季114的歐蘇納加盟，將有望提升團隊的打擊火力，歐蘇納預期將會擔任球隊的指定打擊。

上季海盜在指定打擊位置上的wRC+僅有95，由「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）擔綱，如今簽下歐蘇納，代表海盜有可能不會再續簽麥卡琴。先前海盜總管薛靈頓（Ben Cherington）受訪時曾表示，海盜非常尊敬麥卡琴，「他在海盜隊的歷史地位無可撼動...但回到球隊本身，我們的工作是打造一支在6、7月時，能給予我們最高勝算的隊伍。」

休賽季海盜積極針對打擊面補強，引進洛爾（Brandon Lowe）、歐赫恩（Ryan O'Hearn）等強打，如今再補進歐蘇納，再加上農場大聯盟頭號大物葛瑞芬（Konnor Griffin）有望開箱，都讓麥卡琴回歸海盜的可能性增添不少難度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中