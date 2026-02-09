MLB》296轟明星砲手3.78億轉戰海盜！ 「海賊王」恐難回歸

歐蘇納轉戰海盜。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積296轟的明星強打歐蘇納（Marcell Ozuna），在今天跟海盜簽下一張1200萬美元（約新台幣3.78億）合約，有望提升球隊打擊火力。

現年35歲的歐蘇納曾在2020年的縮水賽季以18轟、56打點拿下全壘打與打點雙冠王，上個賽季效力勇士出賽145場，敲出21轟，標準化攻擊指數（OPS+）為113，仍是聯盟平均水準以上的打者，且在2023年與2024年賽季，他仍有40轟、OPS+140與39轟、OPS+154的打擊水準。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，歐蘇納與海盜簽下1年1200萬美元合約，今年年薪為1050萬美元，本張合約在2027年有一個共同選擇權，若海盜執行的話他2027年的年薪為1600萬美元，若不執行的話歐蘇納將可以得到150萬美元的買斷費。

上季海盜團隊的wRC+（加權得分創造值）僅82，排在大聯盟倒數第二，僅優於74的洛磯，如今有著生涯平均wRC+119，上季114的歐蘇納加盟，將有望提升團隊的打擊火力，歐蘇納預期將會擔任球隊的指定打擊。

上季海盜在指定打擊位置上的wRC+僅有95，由「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）擔綱，如今簽下歐蘇納，代表海盜有可能不會再續簽麥卡琴。先前海盜總管薛靈頓（Ben Cherington）受訪時曾表示，海盜非常尊敬麥卡琴，「他在海盜隊的歷史地位無可撼動...但回到球隊本身，我們的工作是打造一支在6、7月時，能給予我們最高勝算的隊伍。」

休賽季海盜積極針對打擊面補強，引進洛爾（Brandon Lowe）、歐赫恩（Ryan O'Hearn）等強打，如今再補進歐蘇納，再加上農場大聯盟頭號大物葛瑞芬（Konnor Griffin）有望開箱，都讓麥卡琴回歸海盜的可能性增添不少難度。

