MLB》紅襪3換3交易釀酒人菜鳥內野手！215轟德弗斯「碎片」快清光

2026/02/09 23:11

杜賓轉戰紅襪。（資料照）杜賓轉戰紅襪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天跟釀酒人進行交易，以潛力左投哈里森（Kyle Harrison）為主3換3交易，換來釀酒人內野手杜賓（Caleb Durbin）。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，紅襪送出左投哈里森、卓漢（Shane Drohan）以及內野手漢彌爾頓（David Hamilton），換取杜賓、內野手Andruw Monasterio、Anthony Seigler，以及1張B輪競爭平衡選秀籤。

即將滿26歲的杜賓上季在釀酒人出賽136場，敲出11轟53分打點，跑出18次盜壘成功，打擊率2成56，標準化攻擊指數（OPS+）101，在國聯新人王票選排名第3名，其防守表現不俗，上季DRS與OAA分別為5與2。

哈里森則是先前紅襪在賣掉隊史215轟重砲德弗斯（Rafael Devers）的主要回報之一，曾在2023年高居百大新秀第13名的他，上大聯盟後尚未兌現大物身手，目前在大聯盟累積42場出賽（37場先發），拿下9勝9敗，防禦率4.39，194.2局投球送出191次三振，被打擊率2成53，每局被上壘率1.32，哈里森有機會在加入釀酒人的體系後有所蛻變。

昔日百大新秀哈里森是德弗斯交易案主菜之一，如今再次轉隊。（資料照）昔日百大新秀哈里森是德弗斯交易案主菜之一，如今再次轉隊。（資料照）

值得一提的是，在德弗斯交易案中，紅襪從巨人所獲得的4名球員已經有3名被紅襪再度轉賣，其中農場潛力外野手提布斯（James Tibbs III）在與道奇的梅伊（Dustin May）交易案轉隊，火球男希克斯（Jordan Hicks）則在跟白襪的交易案轉隊，如今哈里森再度被賣給釀酒人，只剩下20歲小聯盟投手貝洛（Jose Bello）還留在紅襪體系。

