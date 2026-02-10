自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

奧運》WBSC公布2028奧運晉級路線 台灣隊力拚重返五環殿堂

2026/02/10 07:41

2024年12強賽，台灣隊奪冠。（資料照，記者陳志曲攝）2024年12強賽，台灣隊奪冠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，已經獲得國際奧會（IOC）批准，2028年洛杉磯奧運6隊參加的棒球和壘球賽的資格賽流程。其中，2027年世界棒球12強賽，亞洲球隊排名最高的球隊將可直接獲得晉級奧運門票資格。

2028年洛杉磯奧運是棒壘球項目繼2021年東京奧運後，再次重返奧運殿堂。身為地主國的美國，將先獲得2028年奧運男子棒球和女子壘球各一項參賽名額。屆時美職大聯盟選手有望參戰奧運棒球賽場。

WBSC今天公布棒球項目奧運門票的資格，2026年世界棒球經典賽，最終排名最優的兩支美洲球隊，將獲得前進2028年奧運的門票；2027年舉辦的12強賽，亞洲區、以及歐洲/大洋洲最高名次的球隊，將能獲得奧運門票。

最後一張洛杉磯奧運門票，將在2028年舉行的資格賽脫穎而出，由6隊爭取最後一張奧運門票，比賽時間最晚於該年3月前舉行。其6支參賽隊伍，包含最新一屆的亞錦賽中，排名最高的2支（但尚未取得奧運資格）球隊；最新一屆歐錦賽中，排名最高的2支球隊（但尚未取得奧運資格）；非錦賽中最新一屆中，排名最高、但沒有取得奧運資格的球隊；大洋洲錦標賽最新一屆中，排名最高、但沒有取得奧運資格的球隊。

台灣隊曾在2024年世界棒球12強賽奪冠，若要爭取洛杉磯奧運門票，台灣隊除了在2027年12強賽奪冠，另一個途徑就是2028年的「6搶1」資格賽中拿到奧運門票。

台灣隊前一次出現在奧運棒球賽場，已經是2008年的北京奧運，2012年倫敦奧運、2016年里約奧運都沒有棒球項目。2021年東京奧運，當時受到疫情影響，台灣隊因此沒有參賽。

2028年洛杉磯奧運，官方公布晉級路線。（取自經典賽官方社群媒體X）2028年洛杉磯奧運，官方公布晉級路線。（取自經典賽官方社群媒體X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中