奧運》WBSC公布2028奧運晉級路線 台灣隊力拚重返五環殿堂

2024年12強賽，台灣隊奪冠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，已經獲得國際奧會（IOC）批准，2028年洛杉磯奧運6隊參加的棒球和壘球賽的資格賽流程。其中，2027年世界棒球12強賽，亞洲球隊排名最高的球隊將可直接獲得晉級奧運門票資格。

2028年洛杉磯奧運是棒壘球項目繼2021年東京奧運後，再次重返奧運殿堂。身為地主國的美國，將先獲得2028年奧運男子棒球和女子壘球各一項參賽名額。屆時美職大聯盟選手有望參戰奧運棒球賽場。

WBSC今天公布棒球項目奧運門票的資格，2026年世界棒球經典賽，最終排名最優的兩支美洲球隊，將獲得前進2028年奧運的門票；2027年舉辦的12強賽，亞洲區、以及歐洲/大洋洲最高名次的球隊，將能獲得奧運門票。

最後一張洛杉磯奧運門票，將在2028年舉行的資格賽脫穎而出，由6隊爭取最後一張奧運門票，比賽時間最晚於該年3月前舉行。其6支參賽隊伍，包含最新一屆的亞錦賽中，排名最高的2支（但尚未取得奧運資格）球隊；最新一屆歐錦賽中，排名最高的2支球隊（但尚未取得奧運資格）；非錦賽中最新一屆中，排名最高、但沒有取得奧運資格的球隊；大洋洲錦標賽最新一屆中，排名最高、但沒有取得奧運資格的球隊。

台灣隊曾在2024年世界棒球12強賽奪冠，若要爭取洛杉磯奧運門票，台灣隊除了在2027年12強賽奪冠，另一個途徑就是2028年的「6搶1」資格賽中拿到奧運門票。

台灣隊前一次出現在奧運棒球賽場，已經是2008年的北京奧運，2012年倫敦奧運、2016年里約奧運都沒有棒球項目。2021年東京奧運，當時受到疫情影響，台灣隊因此沒有參賽。

2028年洛杉磯奧運，官方公布晉級路線。（取自經典賽官方社群媒體X）

