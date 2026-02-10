MLB》去年11勝的右投馬丁尼茲 以1年4億約轉戰光芒、成全隊最高薪

馬丁尼茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊今天以1年1300萬美元合約（約新台幣4.1億元），網羅35歲右投馬丁尼茲（Nick Martinez），包含2027年的雙方共同選擇權。這讓光芒隊增添先發投手群深度。

馬丁尼茲過去兩年待在紅人，去年出賽40場有26場先發，交出11勝14敗、有5次中繼成功、防禦率4.45，共吃下165.2局是生涯單季新高，賞116次三振，被打擊率為2成54，每局被上壘率（WHIP）為1.21。

馬丁尼茲預計將加入光芒的先發輪值，目前的輪值陣容包含傷癒歸隊的王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）、明星右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）、派比奧特（Ryan Pepiot）、左投梅茲（Steven Matz）。

根據光芒隊官網報導，馬丁尼茲本季薪水為1300萬美元，將成為本季薪水最高的光芒選手，超越34歲右打狄亞茲（Yandy Díaz）的1200萬美元薪水。這也讓光芒隊今年開幕戰時，其團隊總薪資將超過8000萬美元。

曾短暫待過日職日本火腿的馬丁尼茲，生涯在大聯盟8年待過遊騎兵、教士、紅人，累積48勝59敗、平均防禦率4.16。

