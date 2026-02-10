MLB》還有6億約的生涯250轟明星右打 費城人想在春訓前交易他

卡斯泰拉諾斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊即將進行今年的春訓，費城總管棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）今天透過視訊受訪表示，盼能在春訓前交易掉生涯250轟的明星右打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）。

現年33歲的卡斯泰拉諾斯去年攻守下滑，上季出賽147場，交出17轟、72分打點，打擊率2成50，標準化攻擊指數（OPS+）為88是自2013年菜鳥年以來最差，他在右外野防區的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-12」。



卡斯泰拉諾斯在2022年3月與費城人簽下5年1億美元的合約，今年是合約最後一年，本季薪水為2000萬美元（約新台幣6.3億元）。

此外，卡斯泰拉諾斯在去年球季曾被「罰坐板凳」，原因是對費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）說出不適當的言論。卡斯泰拉諾斯去年9月受訪時曾說，他與湯姆森的溝通，「至少就我個人經驗而言，一直存在問題。」

唐布洛斯基今天說，費城人隊已經和其他球隊討論卡斯泰拉諾斯的交易事宜，「這是我們在春訓前的重點。所以這件事我們本週會持續進行。」

費城人去年12月以1年1000萬美元網羅32歲明星外野手賈西亞（Adolis Garcia），預計擔任新賽季的外野手。

另外，費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）去年遇到右上肢血栓和靜脈型胸廓出口症候群（TOS），目前逐漸康復。唐布洛斯基說，惠勒已經可以做90英呎的傳球，「他恢復得不錯，我認為他趕不上開幕戰，但應該不會晚太久。」

