體育 棒球 MLB

MLB》曾被抓到下注比賽禁賽1年 響尾蛇左投動刀整季報銷

2026/02/10 09:50

薩爾弗蘭克。（資料照，美聯社）薩爾弗蘭克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞利桑那響尾蛇在今天證實，自家牛棚左投薩爾弗蘭克（Andrew Saalfrank）因進行肩膀手術，導致今年賽季提前報銷。

目前28歲的薩爾弗蘭克，在2023年首度升上大聯盟，但在隔年被抓到透過合法博弈公司下注大聯盟比賽，而被判處禁賽1年。去年期滿後回到球場，在牛棚28場出賽共29局投球，送出19次三振與10次保送，繳出2勝1敗5中繼3救援，FIP（獨立防禦率）3.31，防禦率更是低到只有1.24，表現不俗。

有了上個球季的好表現，響尾蛇隊預期今年薩爾弗蘭克會繼續擔任牛棚要角，但卻傳出因傷整季無法出賽的噩耗，球團並未說出他是為何受傷，並表示總教練羅夫洛（Torey Lovullo）明天會針對此事說明。

撇除薩爾弗蘭克以外，響尾蛇的左手牛棚大將普克（A.J. Puk）、火球後援馬丁尼茲（Justin Martinez），以及陣中王牌伯恩斯（Corbin Burnes）都在去年季中進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），被期望能在夏天陸續回歸賽場。

