體育 籃球 NBA

NBA》大場面來了！亂鬥打架釀4人被出場 活塞斬斷黃蜂9連勝

2026/02/10 11:02

活塞、黃蜂上演大亂鬥。（法新社）活塞、黃蜂上演大亂鬥。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭活塞今天作客近況火熱的黃蜂，未料雙方第三節爆發亂鬥的「大場面」，導致4名選手被趕出場。活塞最後以110比104贏球，並斬斷黃蜂的9連勝。

此戰第三節還剩下7分多鐘時，活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）上籃被黃蜂隊中鋒迪亞巴特（Moussa Diabaté）犯規，兩人面對面對峙時，杜蘭用右手掌擊中對方臉部，迪亞巴特也衝上前回擊，雙方爆發肢體衝突。

當活塞前鋒哈里斯（Tobias Harris）這時嘗試拉開迪亞巴特，但迪亞巴特仍朝杜蘭揮拳。杜蘭走開後，前鋒布里吉斯（Miles Bridges）先是上前開嗆並揮拳，杜蘭也揮拳揮擊，迪亞巴特又再次衝向杜蘭，但被隊友攔下。

活塞、黃蜂上演大亂鬥。（美聯社）活塞、黃蜂上演大亂鬥。（美聯社）

不過，待在板凳區的活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart），這時突然衝出來攻擊布里吉斯，兩人互毆、再度爆發新一波的肢體衝突。最終，杜蘭、史都華，以及布里吉斯和迪亞巴特，都被驅逐出場。

活塞全場5人得分上霜，一哥坎寧安（Cade Cunningham）全場拿到33分，外帶9籃板7助攻。射手羅賓森羅賓森（Duncan Robinson）18分為次高。杜蘭15分，哈里斯11分，里德（Paul Reed）12分。

黃蜂隊以米勒（Brandon Miller）24分最佳，小波爾（LaMelo Ball）、庫尼普爾（Kon Knueppel）各拿20分。此外，黃蜂隊總教練李伊（Charles Lee）在第四節不滿裁判的判決，當場爆氣開噴，同樣也被驅逐出場。

活塞、黃蜂上演大亂鬥。（美聯社）活塞、黃蜂上演大亂鬥。（美聯社）

