NBA》巴特勒順利完成手術將開始復健 主帥坦言：他很想歸隊...

巴特勒。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕因右膝十字韌帶撕裂導致本季提前報銷的勇士球星巴特勒（Jimmy Butler），今天順利完成手術並即將開始復健，對此總教練柯爾（Steve Kerr）也坦言，巴特勒很想回到球隊，也覺得球隊有他的存在非常幸福。

巴特勒在1月20日對上熱火的比賽傷到膝蓋，導致剩餘賽事報銷且需動刀治療，留下38場出賽，場均20分、5.6籃板與4.9助攻的成績。他在今天手術完成後，將立即展開康復計畫，預計在下個賽季初公布復原的情況。

球季結束前都只能坐在板凳觀戰的巴特勒，受傷的腳部在歸隊之前都必須處於固定狀態，另外柯爾坦言還未跟巴特勒聯繫上，「我今天還沒跟Jimmy講到話，但我已經先跟他的經紀人李（Bernie Lee）聯繫上，我也有和陪他動手術的瑟拉布尼（Rick Celebrini，隊醫與體能總監）聯絡，每件事情都進展得很順利，而現在康復過程才正要開始。」

雖然巴特勒這個球季無法回到場上，但柯爾深知即便他在場邊，對於球隊也充滿意義，「我知道他很想回到球隊裡，他在受傷後就有跟我說。這支球隊有Jimmy非常幸福，他能帶給大家信心，他的缺席對我們來說真的很不容易。」

此外柯爾提到上賽季也遇到相同傷勢的莫爾頓（De'Anthony Melton），也能在巴特勒受傷後成為他的精神支柱，「Melt上個球季也遇到類似傷勢，他們能扶持彼此是件好事，Melt多少也能幫助到他。我們總是有球員能在隊友受傷時陪伴在身旁真的很棒，這讓整個團隊都更有凝聚力。」

