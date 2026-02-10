自由電子報
體育 棒球 中職

中職》日本NextBase團隊加入富邦悍將春訓 前阪神虎防護員來台客座

2026/02/10 11:27

富邦悍將邀請日本NextBase團隊加入春訓。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將正於稻江基地進行春訓，針對科學化訓練持續加強，本週邀請日本NextBase團隊來台進駐基地，透過科學數據幫助選手強化訓練效率並進行秋季訓練之追蹤檢測，並邀請擁有23年職棒防護經驗的前阪神虎資深防護員小滝康樹來台客座，與悍將防護團隊及教練團交流。

悍將球團與日本NextBase訓練機構連續2年合作，繼去年休季持續派員前往日本基地訓練及調整，今年春訓更邀請NextBase團隊來台，除了進行日前受訓的球員做數據追蹤及調整，亦同步為未曾參與檢測的選手，進行個人化數據檢測並量身訂製訓練計畫，提供選手後續訓練及發展方向建議，並與教練團進行交流及經驗分享。

執行副領隊林威助也邀請前阪神虎資深防護員小滝康樹來台客座，擁有23年日本職棒防護資歷的小滝不僅具備豐富的廣泛施術經驗，並取得伸展工具專利技術，更曾發表著作分享其職棒防護經驗，此次來台與悍將防護團隊進行深入的經驗分享與技術示範，期盼藉由頂尖的復健與伸展技術，協助球員維持最佳身體狀態並預防運動傷害。

小滝康樹也與昔日阪神成員林威助副領隊及福永春吾教練見面並交流彼此近況，林威助表示，建立系統化的技術養成與防護體系是球隊長遠發展的關鍵，透過導入數據檢測與防護觀念交流，能讓教練團與選手在訓練上達成更高效率的溝通，並透過實質的回饋，讓每位球員都能在最精確的輔助下發揮潛能，迎接2026賽季的挑戰。

富邦悍將邀請日本NextBase團隊加入春訓。（富邦悍將提供）富邦悍將邀請日本NextBase團隊加入春訓。（富邦悍將提供）

富邦悍將邀請日本NextBase團隊加入春訓。（富邦悍將提供）富邦悍將邀請日本NextBase團隊加入春訓。（富邦悍將提供）

富邦悍將邀請前阪神虎隊運動傷害防護員小滝康樹來台客座。（富邦悍將提供）富邦悍將邀請前阪神虎隊運動傷害防護員小滝康樹來台客座。（富邦悍將提供）

富邦悍將正於稻江基地進行春訓。（資料照，記者廖耀東攝）富邦悍將正於稻江基地進行春訓。（資料照，記者廖耀東攝）

