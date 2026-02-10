MLB》道奇公布非40人名單的春訓受邀名單 包含前榜眼、農場大物

森索。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇今天公布非40人球員名單的春訓邀請選手，共有32名選手，包含道奇農場頭號大物外野手德保拉（Josue De Paula）、第二號大物外野手霍普（Zyhir Hope）、年輕左投費里斯（Jackson Ferris），以及前榜眼森索（Nick Senzel）等好手。

道奇隊今年的非40人名單的春訓邀請選手，還有2016年選秀會的榜眼、現年30歲的內野手森索以及32歲捕手薩瓦拉（Seby Zavala）。

森索前一次在大聯盟賽場已經是2024年的時侯，當年效力過國民和白襪，整季出賽74場有7轟、18分打點，打擊率僅1成95的表現。森索在大聯盟6個賽季有5年效力紅人，共451場，累積40轟、平均打擊率2成32。

森索去年4月以小聯盟約加入道奇，他在小聯盟3A繳出12轟、62分打點，打擊率2成52的表現。如今森索將獲得參加大聯盟春訓機會，力爭重返大聯盟舞台。

道奇隊春訓營將在美國時間2月13日開訓，投手和捕手將首次做正式訓練，道奇全隊首次團體訓練將在2月17日。

The Dodgers announced their NRIs. 32 total invites: 17 pitchers, five catchers, four infielders, six outfielders.



Pitchers and catchers report on Feb. 13. First full squad workout is Feb. 16. See you soon. pic.twitter.com/7t66AzVK6I — Katie Woo （@katiejwoo） February 10, 2026

道奇農場頭號大物外野手德保拉。（資料照，美聯社）

