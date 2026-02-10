經典賽》台灣隊澄清湖13、14日自辦練習賽 將開放球迷入場

台灣隊將於2月13、14日於高雄澄清湖棒球場邀請台鋼雄鷹舉辦自辦練習賽，兩場賽事免費開放球迷入場。（官方提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕世界棒球經典賽將於3月開打，教練團為讓選手提前進入比賽狀態、實際感受球迷進場實戰氛圍，台灣隊將於2月13、14日於高雄澄清湖棒球場邀請台鋼雄鷹舉辦自辦練習賽，兩場賽事免費開放球迷入場（僅票券手續費），歡迎球迷朋友踴躍進場，一起為Team Taiwan加油。

自辦練習賽開放球迷免費入場觀賽，2月11日中午12點起於ibon售票系統開放領取入場券，每人限領2張，僅收票券平台手續費30元，免費票券嚴禁轉售。觀眾席只開放內野區域，13日平日中午開放內野下層（6,000張），14日假日中午開放內野上下層（共12,000張），其中下層為對號入座，上層為自由入座。

兩日賽事皆於下午1點開打，並於中午12點開放球迷入場。由於賽事為練習賽性質，相關調度安排與戰術模擬將依現場實際執行狀況為主。本次練習賽為台灣隊以比賽方式進行訓練的重要環節，期盼透過實戰測試與交流對戰磨合戰力，並邀請球迷進場讓球員感受實戰氛圍，與Team Taiwan攜手迎接即將到來的經典賽。

