MLB》「我想待在這！」響尾蛇明星二壘對於交易傳聞並無不滿

〔體育中心／綜合報導〕休賽季交易傳聞四起的亞利桑那響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte），最終新賽季仍持續在球隊效力，他提到雖然球隊前陣子有意將他送走，但並無不滿的情緒，甚至表達自己想待在這支球隊。

目前32歲的馬提，在去年4月與響尾蛇簽下6年1.165億美元（現約新台幣36.7億元）的延長合約，雖然在季初一度進入傷兵名單，不過最終仍出賽126場，繳出.283/.376/.517的打擊三圍，外帶28發全壘打，wRC+高達145，除了入選生涯第3次的明星賽，還被納入國聯MVP的票選中，最後還獲得銀棒獎殊榮。

然而進入到休賽季後，響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）為了想要降低團隊薪資，宣布開放聽取交易馬提的報價，更有多支球隊有意網羅，不過最終在1月份表示不會交易馬提，整個交易傳聞才正式停止。

雖然球團一開始有意把他賣掉，不過馬提在前往春訓基地報到後，接受大聯盟官網訪問時坦言，並沒有不滿的情緒，「這就是棒球，我知道這背後的商業面以及它的運作模式。」

此外在響尾蛇確定不交易後，馬提與哈森有過面對面的討論，「一切都很順利，Mike知道我愛響尾蛇，我也愛我的隊友們，每個人都知道我是什麼類型的球員，我很高興一切都解決並繼續留在這裡，我就是想要待在這裡。」

總管哈森針對交易馬提一事，則坦言一切的討論從來沒有接近成功，「我認為我應該盡忠職守，來聽聽別人怎麼說。馬提對我們是巨星般的球員，長期來說是如此，未來也會是如此。」

