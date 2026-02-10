台日交流賽》林子崴連3K！樂天打完5局仍落後羅德

林子崴。（特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕樂天桃猿和千葉羅德海洋「亞洲門戶交流賽」首戰，樂天桃猿推出曾家輝先發。首局，曾家輝挺過滿壘危機未失分，但次局同樣滿壘遭立松由宇敲安，曾家輝退場後，接手的林子崴2局無失分、賴威誠1局無失分。打完5局，樂天暫時0:2落後。

2局下，羅德首位打者金田優太因失誤上壘，一出局後，藤田和樹選到保送，岡大海敲安。滿壘時刻，曾家輝雖讓洋砲布蘭柯擊出界外飛球出局，但被立松由宇擊出帶有2分打點安打。

3局下，左投林子崴接替登板，面對首位打者茶谷健太，球數一度落後，最終扳回一城投出三振，且接著三振谷村剛、金田優太。林子崴4局續投，製造兩次滾地球，隊友雖失誤，但中外野手何品室融美技完成該半局最後出局數。

樂天桃猿前幾局攻勢不多，前2局吉川優斗合計5次三振。羅德換投後，曾冠傑3局上敲出首安，但該半局樂天沒能得分。

