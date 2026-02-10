自由電子報
NBA》柯瑞休兵 勇士克服17分落後末節大逆轉灰熊

2026/02/10 13:49

勇士桑托斯（左）、哈佛德（右）。（路透）勇士桑托斯（左）、哈佛德（右）。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰灰熊，克服最多17分落後，末節上演逆轉秀，桑托斯（Gui Santos）最後19秒在籃下放進超前兩分，助隊以114：113氣走灰熊，拒絕連敗。

傷兵滿營的勇士今天不僅少了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler），之前因為交易又送走了希爾德（Buddy Hield）、庫明加（Jonathan Kuminga），而新同學波辛傑斯（Kristaps Porzingis）尚無法上陣，人手相當吃緊。

勇士開局曾陷入7：17落後，但他們很快趕上，並靠著波傑姆斯（Brandin Podziemski）基關鍵兩分，追成32：32平手。次節，雙方你來我往，但這節尾聲小皮朋（Scotty Pippen Jr.）連拿5分，助隊擴大優勢，灰熊在半場打完暫時取得65：57領先。

灰熊上半場團隊命中率達58%，傑洛米（Ty Jerome）繳全隊最高14分，勇士方面，斯賓塞（Pat Spencer）11分最高，但還在找外線準星，三分球團隊命中率只有29%。

勇士易籃後失誤連發，讓灰熊擴大到雙位數領先，但在斯賓塞飆進三分球後，追到個位數差距。灰熊雖然很快又擴大領先，但忙中有錯，接連失誤讓勇士逮到機會反擊，桑托斯三分球加上莫爾頓（De'Anthony Melton）上籃，追到一個球權差距，比賽還有懸念。

終場前2分鐘，穆迪（Moses Moody）放進兩分，勇士僅1分落後，加上多次成功防守造成灰熊失誤，桑托斯在終場前19秒籃下放進助勇士超前，且最後關頭雙方一陣混亂，灣區大軍就以1分差收下勝利。

勇士今天團隊命中率53%，斯賓塞繳出全隊最高17分、7助攻，桑托斯、哈佛德（Al Horford）和波傑姆斯基都進帳16分，但全隊出現23次失誤；灰熊傑洛米拿下19分全場最高。

