NBA

NBA》馬刺「城堡哥」首次獲單週最佳球員！老鷹強森兩度獲獎

2026/02/10 14:53

馬刺卡瑟爾、老鷹強森分別獲得西、東部單周最佳球員。（圖片擷取自NBA官網）馬刺卡瑟爾、老鷹強森分別獲得西、東部單周最佳球員。（圖片擷取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職籃NBA公布上周最佳球員，西部由效力馬刺21歲新星「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）生涯首度獲獎，東部則是亞特蘭大老鷹強森（Jalen Johnson）拿到獎項。

馬刺在上周先是擊敗西部王者雷霆後又雙殺獨行俠，拿下單周全勝的戰績，而二年級生卡瑟爾的表現功不可沒，3場比賽繳出場均24分、7.3籃板、7.3助攻、3抄截與1阻攻的表現，投籃命中率與三分命中率分別為63%與36.4%。其中在前天對上獨行俠的比賽19投15中，狂飆40分12籃板12助攻繳出大三元表現，寫下比肩詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）的鬼神紀錄。

強森則是本季第2度獲得單周最佳球員殊榮，上周3場比賽打出場均27.3分、12籃板與11.3助攻的成績單，幫助球隊打下2勝1敗的戰績，4日對上熱火以及6日碰上爵士的比賽，更是連兩場繳出大三元的表現。

強森與東契奇（Luka Dončić）、約基奇（Nikola Jokić）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及布朗森（Jalen Brunson）並列，在本季皆獲得兩次單周最佳球員，最多的則是3度獲獎的雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

