台日交流賽》何品室融化身「上壘機器」！樂天逆轉勝羅德

何品室融。（樂天桃猿提供）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕「亞洲門戶交流賽」首戰，樂天開路先鋒何品室融今化身「上壘機器」，單場雙安、2次保送，包含7局滿壘選到保送幫助球隊追平，終場樂天4:2逆轉贏球。今年以前，樂天桃猿在石垣島交手羅德的戰績是3勝11敗1和，今天則是靠著投打優異表現，拿下一場逆轉勝。

2局下，羅德首位打者金田優太因失誤上壘，一出局後，藤田和樹選到保送，岡大海敲安。滿壘時，洋砲布蘭柯擊出界外飛球出局，但立松由宇擊出帶有2分打點安打。3局接替登板的林子崴，該半局連續3次三振，是樂天投手群亮點。

請繼續往下閱讀...

樂天前幾局攻勢不多，前兩局羅德先發投手吉川優斗還合計5次三振。直到6局上面對長島幸佑，樂天把握攻勢，鍾玉成、何品室融和許賀捷連續安打，樂天本屆交流賽首度得分，不過，該半局張趙紘敲安後，樂天的第3個出局數出現在本壘，沒能追平。

何品室融今4局下完成美技守備，拿下該半局最後出局數，打擊則是擔任開路先鋒，單場雙安。

7局上，樂天攻勢再起，從代打陳佳樂、劉子杰開始，樂天攻勢持續，何品室融滿壘選到保送，先讓樂天追平，邱鑫接著2出局滿壘又選到保送，鍾玉成回本壘得分，「走」回超前分，該半局樂天單局合計3分。

樂天後援投手群，首任的林子崴（2局）、接手的賴威誠、陳克羿（2局）和王奕翔都投出好投，去年還是U18國手的王奕翔投出2次三振。

9局下，舒治浩登板，面對首位打者就被擊出內野安打，接著製造雙殺化解危機，無失分之姿完成任務。

樂天桃猿追平分透過滿壘保送拿下。（特派記者林宥辰攝）

林子崴。（特派記者林宥辰攝）

鍾玉成。（特派記者林宥辰攝）

鍾玉成。（樂天桃猿提供）

王奕翔。（樂天桃猿提供）

樂天女孩應援。（特派記者林宥辰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法