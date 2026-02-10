自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台日交流賽》何品室融化身「上壘機器」！樂天逆轉勝羅德

2026/02/10 15:03

何品室融。（樂天桃猿提供）何品室融。（樂天桃猿提供）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕「亞洲門戶交流賽」首戰，樂天開路先鋒何品室融今化身「上壘機器」，單場雙安、2次保送，包含7局滿壘選到保送幫助球隊追平，終場樂天4:2逆轉贏球。今年以前，樂天桃猿在石垣島交手羅德的戰績是3勝11敗1和，今天則是靠著投打優異表現，拿下一場逆轉勝。

2局下，羅德首位打者金田優太因失誤上壘，一出局後，藤田和樹選到保送，岡大海敲安。滿壘時，洋砲布蘭柯擊出界外飛球出局，但立松由宇擊出帶有2分打點安打。3局接替登板的林子崴，該半局連續3次三振，是樂天投手群亮點。

樂天前幾局攻勢不多，前兩局羅德先發投手吉川優斗還合計5次三振。直到6局上面對長島幸佑，樂天把握攻勢，鍾玉成、何品室融和許賀捷連續安打，樂天本屆交流賽首度得分，不過，該半局張趙紘敲安後，樂天的第3個出局數出現在本壘，沒能追平。

何品室融今4局下完成美技守備，拿下該半局最後出局數，打擊則是擔任開路先鋒，單場雙安。

7局上，樂天攻勢再起，從代打陳佳樂、劉子杰開始，樂天攻勢持續，何品室融滿壘選到保送，先讓樂天追平，邱鑫接著2出局滿壘又選到保送，鍾玉成回本壘得分，「走」回超前分，該半局樂天單局合計3分。

樂天後援投手群，首任的林子崴（2局）、接手的賴威誠、陳克羿（2局）和王奕翔都投出好投，去年還是U18國手的王奕翔投出2次三振。

9局下，舒治浩登板，面對首位打者就被擊出內野安打，接著製造雙殺化解危機，無失分之姿完成任務。

樂天桃猿追平分透過滿壘保送拿下。（特派記者林宥辰攝）樂天桃猿追平分透過滿壘保送拿下。（特派記者林宥辰攝）

林子崴。（特派記者林宥辰攝）林子崴。（特派記者林宥辰攝）

鍾玉成。（特派記者林宥辰攝）鍾玉成。（特派記者林宥辰攝）

鍾玉成。（樂天桃猿提供）鍾玉成。（樂天桃猿提供）

王奕翔。（樂天桃猿提供）王奕翔。（樂天桃猿提供）

樂天女孩應援。（特派記者林宥辰攝）樂天女孩應援。（特派記者林宥辰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中