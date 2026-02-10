自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台日交流賽》驚豔！投手群超穩定封鎖羅德 鄭兆行絕讚

2026/02/10 16:13

林子崴。（特派記者林宥辰攝）林子崴。（特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕樂天桃猿和千葉羅德「亞洲門戶交流賽」首戰，樂天靠著6、7兩局把握攻勢，和投手群亮眼發揮，終場4:2逆轉勝，拿下本屆兩場交流賽的首勝。

樂天先發投手曾家輝2局失2分，接手的林子崴投2局，賴威誠、陳克羿（2局）、王奕翔和舒治浩都無失分，王奕翔和舒治浩在領先分數不多的狀況下，合力保住勝果。

樂天二軍總教練鄭兆行說，今天投手群表現很好，發揮應有水準，打擊則是把握住攻勢。鄭兆行坦言：「投手群的表現有令人驚艷到，包括舒治浩、王奕翔，還有林子崴適時玩打者節奏，是很聰明的投手。今天捕手配球也有功勞，陳佳樂和劉子杰代打也關鍵。」

鄭兆行說，守備端仍希望選手再穩定一點，有些球不用處理得那麼緊張。不過，鄭兆行也說，全隊都盡全力把春訓的成果展現出來，結果也是好的，「就是前兩局比較綁手綁腳，對方能夠上一軍的投手，其實也都有一定水準，要能夠應付那種投手才能站穩一軍。不過，很開心全隊沒有因為對方是日職隊伍就先怕，比賽仍是選手為主，而教練提醒的細節，他們也做得很好。」

舒治浩。（樂天桃猿提供）舒治浩。（樂天桃猿提供）

王奕翔。（樂天桃猿提供）王奕翔。（樂天桃猿提供）

曾家輝。（樂天桃猿提供）曾家輝。（樂天桃猿提供）

陳克羿。（樂天桃猿提供）陳克羿。（樂天桃猿提供）

賴威誠。（樂天桃猿提供）賴威誠。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中