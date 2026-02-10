台日交流賽》驚豔！投手群超穩定封鎖羅德 鄭兆行絕讚

林子崴。（特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕樂天桃猿和千葉羅德「亞洲門戶交流賽」首戰，樂天靠著6、7兩局把握攻勢，和投手群亮眼發揮，終場4:2逆轉勝，拿下本屆兩場交流賽的首勝。

樂天先發投手曾家輝2局失2分，接手的林子崴投2局，賴威誠、陳克羿（2局）、王奕翔和舒治浩都無失分，王奕翔和舒治浩在領先分數不多的狀況下，合力保住勝果。

樂天二軍總教練鄭兆行說，今天投手群表現很好，發揮應有水準，打擊則是把握住攻勢。鄭兆行坦言：「投手群的表現有令人驚艷到，包括舒治浩、王奕翔，還有林子崴適時玩打者節奏，是很聰明的投手。今天捕手配球也有功勞，陳佳樂和劉子杰代打也關鍵。」

鄭兆行說，守備端仍希望選手再穩定一點，有些球不用處理得那麼緊張。不過，鄭兆行也說，全隊都盡全力把春訓的成果展現出來，結果也是好的，「就是前兩局比較綁手綁腳，對方能夠上一軍的投手，其實也都有一定水準，要能夠應付那種投手才能站穩一軍。不過，很開心全隊沒有因為對方是日職隊伍就先怕，比賽仍是選手為主，而教練提醒的細節，他們也做得很好。」

舒治浩。（樂天桃猿提供）

王奕翔。（樂天桃猿提供）

曾家輝。（樂天桃猿提供）

陳克羿。（樂天桃猿提供）

賴威誠。（樂天桃猿提供）

