棒球》台灣隊拚2028奧運有2途徑 江坤宇：是運動員夢寐以求的舞台

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界棒壘球總會（WBSC）今宣布2028年洛杉磯奧運6隊參加的棒球和壘球賽的資格賽流程，台灣隊若要取得資格，可以透過2027年世界12強棒球賽以及6搶1最終資格賽，對此中信兄弟明星游擊手江坤宇表示，奧運是運動員夢寐以求的舞台，經典賽比完也會看該如何努力去爭取這場大賽的資格。

WBSC今天公布棒球項目奧運門票的資格，2026年世界棒球經典賽，最終排名最優的兩支美洲球隊，將獲得前進2028年奧運的門票，另外，2027年舉辦的12強賽，亞洲區、以及歐洲／大洋洲最高名次的球隊，將能獲得奧運門票。台灣隊若要爭取洛杉磯奧運門票，除了在2027年12強賽奪冠，另一方法就是2028年的「6搶1」資格賽中拿到奧運門票。

台灣棒球前一次參加奧運是2008年，江坤宇今天出席台灣運彩記者會時也被問到關於奧運的想法，他說：「奧運是運動員夢寐以求的舞台，現在棒球已經公告資格，但現階段還是得先專心備戰經典賽，等比完後再看有什麼方法可以朝這個目標前進。」

江坤宇入選經典賽台灣隊30人名單，他表示，來自各隊最好的選手一起為了替國家爭取佳績努力，團隊練球氣氛很好也很團結，大家都全力備戰，希望能跟各國高手一較高下。

