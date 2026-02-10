自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

高雄國一生東京競走奪冠又破記錄 獲陳其邁公開表揚

2026/02/10 18:40

高雄市長陳其邁（左4）市政會議上公開表揚在東京元旦競走奪冠的黃泰翔（右4），其父母、爺爺、教練與校長均到場分享他的榮耀。（高雄市教育局提供）高雄市長陳其邁（左4）市政會議上公開表揚在東京元旦競走奪冠的黃泰翔（右4），其父母、爺爺、教練與校長均到場分享他的榮耀。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市後勁國中一年級數理資優生黃泰翔，今年元旦赴日本參加「第74屆東京元旦競走大賽」，在U16男子組3公里競走項目勇奪第1名，並以14分成績打破大會紀錄，市長陳其邁今（10）日在市政會議上公開表揚，肯定他的努力與優秀表現。

黃泰翔就讀油廠國小六年級時，於參加3000公尺賽跑時，被後勁國中教練張耀仁發現有競走天賦，並引導他入門，去年5月在金門參加全國小學田徑錦標賽競走項目即一鳴驚人，以14分26秒打破全國紀錄，也讓他正式走上競走競技舞台。

東京元旦競走大賽為日本傳統賽事，吸引各級好手同場競技；黃泰翔雖然投入訓練僅1年，但在這場國際賽事上沉著應戰，克服寒冷氣候，不僅勇奪U16男子組3公里競走冠軍，更以14分成績打破大會紀錄。黃泰翔透露，訓練時常一邊調整節奏、一邊思考數學題目，在專注的狀態裡感受到「世界很大」。

教練張耀仁指出，競走不只比速度，更是比「技術、節奏與意志」；東京元旦競走逢寒冷氣候，考驗選手熱身保暖與環境適應。他也肯定黃泰翔具備大賽沉著穩定特質，雖然天氣寒冷，他還流著鼻涕參賽，仍能在壓力下執行戰術與動作要領，未來仍有很大成長空間，值得期待。

後勁國中校長蔡嘉興表示，黃泰翔同時具備體育班與資優班入學資格，面對課業與訓練的雙重壓力，他展現高度自律與時間管理能力；除國際賽事奪冠外，最近一次段考成績更名列校排第2，兼具學習力與運動專長，堪為同儕榜樣。

後勁國中學生黃泰翔投入競走運動僅１年時間，就接連在國內與國際賽事上破紀錄。（高雄市教育局提供）後勁國中學生黃泰翔投入競走運動僅１年時間，就接連在國內與國際賽事上破紀錄。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中