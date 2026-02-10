高雄國一生東京競走奪冠又破記錄 獲陳其邁公開表揚

高雄市長陳其邁（左4）市政會議上公開表揚在東京元旦競走奪冠的黃泰翔（右4），其父母、爺爺、教練與校長均到場分享他的榮耀。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市後勁國中一年級數理資優生黃泰翔，今年元旦赴日本參加「第74屆東京元旦競走大賽」，在U16男子組3公里競走項目勇奪第1名，並以14分成績打破大會紀錄，市長陳其邁今（10）日在市政會議上公開表揚，肯定他的努力與優秀表現。

黃泰翔就讀油廠國小六年級時，於參加3000公尺賽跑時，被後勁國中教練張耀仁發現有競走天賦，並引導他入門，去年5月在金門參加全國小學田徑錦標賽競走項目即一鳴驚人，以14分26秒打破全國紀錄，也讓他正式走上競走競技舞台。

請繼續往下閱讀...

東京元旦競走大賽為日本傳統賽事，吸引各級好手同場競技；黃泰翔雖然投入訓練僅1年，但在這場國際賽事上沉著應戰，克服寒冷氣候，不僅勇奪U16男子組3公里競走冠軍，更以14分成績打破大會紀錄。黃泰翔透露，訓練時常一邊調整節奏、一邊思考數學題目，在專注的狀態裡感受到「世界很大」。

教練張耀仁指出，競走不只比速度，更是比「技術、節奏與意志」；東京元旦競走逢寒冷氣候，考驗選手熱身保暖與環境適應。他也肯定黃泰翔具備大賽沉著穩定特質，雖然天氣寒冷，他還流著鼻涕參賽，仍能在壓力下執行戰術與動作要領，未來仍有很大成長空間，值得期待。

後勁國中校長蔡嘉興表示，黃泰翔同時具備體育班與資優班入學資格，面對課業與訓練的雙重壓力，他展現高度自律與時間管理能力；除國際賽事奪冠外，最近一次段考成績更名列校排第2，兼具學習力與運動專長，堪為同儕榜樣。

後勁國中學生黃泰翔投入競走運動僅１年時間，就接連在國內與國際賽事上破紀錄。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法