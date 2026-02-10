自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》不愧「夢想家詹姆斯」！班提爾超狂雙二十奪單週MVP

2026/02/10 19:21

福爾摩沙夢想家洋將班提爾奪單週MVP。（TPBL提供）福爾摩沙夢想家洋將班提爾奪單週MVP。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕福爾摩沙夢想家洋將班提爾上週繳出極具統治力的表現，在關鍵對戰中帶領球隊北上擊敗台北台新戰神，不僅幫助夢想家取得對戰4連勝，也憑藉全能數據，獲選為 TPBL 第十七週單週最有價值球員（MVP）。由於外型神似 NBA 球星詹姆斯（LeBron James），班提爾也被球迷暱稱為「夢想家詹姆斯」，而他在場上的全面身手，確實展現出宛如詹姆斯般的影響力與存在感。

上週夢想家北上與台北台新戰神交手，此前夢想家雖取得對戰3連勝，但皆是在戰神中鋒梅克缺陣的情況下拿下，因此本場雙方再度交鋒，也被視為一場更具指標性的對決。比賽開局兩隊攻防節奏明快，戰況始終膠著，上半場結束時以 46：46 戰成平手，勝負仍充滿變數。

易籃後，面對攻守兩端存在感十足的梅克，班提爾在進攻端不僅多次扮演策應樞紐，串聯隊友，也把握機會強攻禁區，並在決勝節投進關鍵球，穩住領先優勢，最終帶領夢想家以 104：91 收下勝利，將對戰紀錄推進至4連勝。

班提爾此役外線手感穩定，同時能在禁區遊走自如，並積極衝搶籃板製造二波進攻，全場繳出27分、20籃板、6助攻的全能數據，效率值 41、正負值 +28 皆為全場最高，以宰制級的表現奪下單週MVP，也再次證明自己在攻防兩端對球隊的重要性。

賽後接受訪問時，談到自己的表現，班提爾表示：「我只是想為球隊的勝利做任何事情。我的隊友們表現得非常好，我們現在都很專注，希望能一起多拿幾場勝利，然後在農曆新年前好好休息，再重新出發。」他將功勞歸於團隊，也展現出對於整體戰力與長期目標的重視。

除了談及自身與球隊狀況，班提爾也特別對對手梅克表達敬意，他說：「他確實是一名很棒的球員，我們對彼此都很尊重。」場上全力拚搏、場下彼此欣賞，兩位禁區好手的對決，也讓比賽更具張力與看點。從宰制禁區到關鍵時刻挺身而出，班提爾用表現證明自己不僅是夢想家的重要支柱，也成為球迷口中的「夢想家詹姆斯」。

