體育 競技運動 奧運

冬奧》親自設計滑雪賽服 余睿傳統式資格賽滑出亞洲第一

2026/02/10 20:37

越野滑雪選手余睿。（中華奧會提供）越野滑雪選手余睿。（中華奧會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕身著自己設計的白粉色賽服，我國女子越野滑雪選手余睿在雪道上用成績證明自己。今日她出戰女子競速傳統式資格賽，以4分02秒29名列第52名，儘管無緣晉級下一輪，但與眾頂尖好手同場競技，仍以亮眼表現在所有亞洲選手中排第1。

本屆冬奧代表團團長、中華奧會主席蔡家福、副主席兼代表團醫療長張煥禎、運動部後勤支援輔導科科長張珮筠及中華奧會秘書長徐孝慈等人皆到場觀賽為余睿加油，賽後也向她表達肯定與勉勵，並與特地到場加油的余睿家人合影留念，也表達代表團的支持。

本屆米蘭冬奧余睿代表中華隊參加四項女子越野滑雪賽事，包括10公里+10公里雙式混合賽、競速傳統式、10公里個人計時賽（自由式）及50公里集體出發賽（傳統式）。

26歲余睿首次踏上奧運舞台，她坦言賽前相當緊張，「第一場之前真的不知道會發生什麼事，有點被壓力淹沒。」但身為代表團首位出賽選手，她也感受到責任與榮耀，被大家看見，真的很特別，也希望讓大家感到驕傲。余睿7日先為台灣隊打頭陣，在10公里+10公里雙式混合賽成為52名完賽選手之一，並名列亞洲第二。

今天競速傳統式資格格賽取前30名晉級下一輪，雖然余睿無緣續戰，但超越中國、哈薩克、蒙古及韓國選手，排名亞洲第一，表現仍相當亮眼。

余睿表示，一直以來都有關注自己在亞洲選手中的排名，「今天能成為亞洲第一，我真的很自豪。這是國際賽場，不是亞運，但能知道自己在亞洲選手中的位置，還是很有意義。」

余睿認為今天在配速部分做得很好，特別是上坡路段的節奏控制得不錯。但她透露最近睡得不太好，今天早上精神還有點緊繃，她說：「整體狀態可能不是最理想，但我為了奧運準備了一整年，身體其實記得怎麼滑雪。」兩天後她就要再參加10公里個人計時賽（自由式），這也是她的主項目，她期盼能好好發揮，滑出好表現，並把所有能量都留在賽道上。

值得一提的是，余睿這次為自己及男子越野滑雪選手李杰翰操刀設計賽服。她分享設計初衷表示，我們是比較小的代表隊，所以希望至少在服裝上呈現漂亮又與眾不同的風格。這套服裝不只成功吸睛，也獲得多國選手稱讚，「瑞典、瑞士、澳洲、愛沙尼亞的選手都說很好看。」

中華奧會主席蔡家福（右3）帶隊至現場關心台灣選手余睿。（中華奧會提供）中華奧會主席蔡家福（右3）帶隊至現場關心台灣選手余睿。（中華奧會提供）

