PLG》陳將双繳本土最佳14分 領航猿22分差打爆洋基

陳將双。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG聯盟龍頭桃園領航猿今天作客洋基工程，3名洋將米爾納、伯朗和阿提諾都轟破20分，陳將双繳出本土最高14分，聯手率隊以106：84痛宰對手，本季第12勝入袋。

領航猿洋將葛拉漢上週在東超和琉球黃金國王一戰傷退，今天休兵改由米納爾頂替，洋基方面也有傷病問題，資深控球後衛李漢昇在週日和台鋼獵鷹一戰拉傷大腿，預計要休息兩個月。不過，洋基在上週六擊敗富邦勇士，收下隊史首勝，壓力稍被緩解。

請繼續往下閱讀...

領航猿今天開局打出16：8攻勢，但洋基很快反擊，庫薩斯、高偉綸接力得分助隊持續緊咬，隨後領航猿頻頻製造快攻機會搶分，首節打完已取得雙位數領先。

第2節領航猿進攻多點開花，伯朗三分球、盧峻翔三分打助隊擴大到20分優勢，半場打完已經取得60：39大幅領先，而令洋基更雪上加霜的是陳昱瑞次節疑似拉傷腿部退場，又折損一個可用之兵，預料下半場會打得更加艱辛。

伯朗上半場繳出13分全隊最高，阿提諾11分次之；洋基方面，柯瓦隆12分最高。

易籃後，領航猿流暢又快速的進攻打得洋基措手不及，一度將領先擴大到30分，勝負也大致底定，洋基還是未能搶下本季第2勝。

領航猿今天3名洋將得分突破20分，米爾納繳出全隊最高24分、8籃板，阿提諾和伯朗都進帳20分，陳將双貢獻14分本土最高，盧峻翔拿下11分。洋基方面，柯瓦隆貢獻全隊最高24分、17籃板，張傑瑋12分、6助攻次之。

盧峻翔。（桃園領航猿提供）

阿提諾。（桃園領航猿提供）

伯朗。（桃園領航猿提供）

米爾納。（桃園領航猿提供）

柯瓦隆。（洋基工程提供）

張傑瑋。（洋基工程提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法