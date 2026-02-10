PLG》古德溫吐口水卻沒被禁賽 卡總為裁判抱屈：要怎麼樹立榜樣？

領航猿教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天以106：84痛宰洋基工程，收下本季第12勝。賽後領航猿總教練卡米諾斯除了談球隊表現外，也提到日前富邦勇士洋將古德溫對裁判吐口水，最後被罰了1萬5千元，但沒有被禁賽，他認為自己要為裁判發聲，這並不是很好的懲處。

勇士洋將古德溫在上週六和洋基一戰對裁判吐口水，最後被罰了1萬5千元，但聯盟並沒有對他禁賽。今天卡米諾斯賽後主動談到對於這件事情的看法，他說：「之前我一直認為裁判要進步，但今天我想提另一件事情也為裁判辯護，上次有球員對裁判吐口水，但沒有被禁賽，是很不好的懲處結果。」

卡米諾斯舉例，歐洲足球聯賽對裁判吐口水要禁賽14場，奧運也是要禁賽6場，但在台灣完全沒有被禁賽令他很驚訝，「我認為裁判是需要進步，我也會和裁判爭執，但我認為，對人還是要有一定的尊重，不知道這是誰做的決定，但我很驚訝對裁判吐口水卻沒被禁賽，這沒辦法為小球迷樹立好的榜樣，這似乎是傳遞了個訊息，在場上不用尊重裁判。」

卡總提到，之前自己因為技術犯規被罰不少錢，這是聯盟想傳達大家必須尊重裁判的訊息，他質疑，這次有球員吐口水怎麼會是這樣的判罰，「就算一般人隨便對人吐口水也多少會有法律責任，而且兩年前新北國王洋將曼尼高在場上比中指，這沒有比吐口水嚴重卻被禁賽，我覺得這次的判罰並不好。」

