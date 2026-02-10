自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》樂見陣中多名球員入選台灣隊 卡總：證明他們有足夠實力

2026/02/10 22:22

盧峻翔。（桃園領航猿提供）盧峻翔。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天以106：84擊敗洋基工程，收下本季第12勝。作為聯盟龍頭，這次領航猿也有3名球員入選台灣隊16人名單，接下來將在世界盃資格賽披上國家隊戰袍出征，領航猿總教練卡米諾斯也樂見這樣的狀況，希望他們能好好展現自己。

2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第二階段即將在2月底登場，台灣隊將在2月26日迎戰南韓、3月1日遭遇中國，這次領航猿包含盧峻翔、阿提諾和李家慷進入16人名單，陳將双則是在24人大名單當中。

對於多名子弟兵入選國家隊，卡米諾斯說：「替這些球員開心，能被選進國家隊就代表他們有足夠實力，表現也夠好能代表台灣，是很好機會去展現自己。」

卡米諾斯也一一細數球員狀況，「像峻翔已經是穩定站上國家隊的輪替，達祐、林正也有參加過國家隊，這次將双入選大名單，家慷也入選16人名單，球隊都往好的方向走，無論教練團、球員都努力打拚才有這樣的結果。」

至於今天輕取洋基，卡米諾斯表示，很開心拿下勝利，賽前沒什麼時間準備，畢竟他們有新洋將新陣容，本來預期這一戰會很難打，「但我們有把進攻做好，還有一對一防守，好在大家都很專注在比賽上也打出很好能量，但也可能對方4天3戰，我們狀態比他們好，半場有拉出一定分差，後面也足夠穩定能贏下這場球，是年前很好的收尾。」

至於葛拉漢傷勢，卡米諾斯透露，他的狀況並不到太嚴重，但還是要兩三週後才能回歸，他也稱讚今天頂替上陣的米爾納有很好的表現，他能讓球隊在東超甚至是未來的BCL有更好的調度空間。

