體育 籃球 NBA

湖人3巨頭大戰馬刺「斑馬」 今日賽事預告與轉播

2026/02/11 07:02

湖人今天出戰馬刺。（美聯社資料照）湖人今天出戰馬刺。（美聯社資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA有兩場轉播，第一場是火箭對決快艇，第二場則是湖人出戰馬刺，有機會看到紫金三巨頭東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里維斯（Austin Reaves）大戰「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

今日還有HBL、冬季奧運、東超等賽事，請喜愛的觀眾轉時觀看。

NBA

09：00 快艇VS火箭 緯來體育

11：30 馬刺VS湖人 緯來育樂

HBL

12:00 金甌女中 VS 淡水商工 女生複賽
13:40 陽明高中 VS 永仁高中 女生複賽
15:20 北一女中 VS 南山高中 女生複賽
17:00 南湖高中 VS 東泰高中 男生準決賽
18:40 松山高中 VS 南山高中 男生準決賽

轉播：愛爾達體育1台

東亞超級聯賽

18：00 宇都宮皇者VS台北富邦勇士 緯來體育

冬季奧運

16:55 俯式雪橇 女子正式練習賽 愛爾達體育4台

16:55 北歐兩項 男子個人一般跳台滑雪競賽輪 愛爾達體育2台

17:25 雪板 女子半管賽資格賽 愛爾達體育3台

18:20 高山滑雪 男子超大曲道決賽 愛爾達體育2台

19:25 俯式雪橇 男子正式練習賽 愛爾達體育4台

20:35 北歐兩項 男子個人10K越野滑雪決賽 愛爾達體育3台

21:05 冬季兩項 女子15公里個人決賽 愛爾達體育4台

21:10 自由式滑雪 女子雪上技巧決賽 愛爾達體育2台

21:30 跳台滑雪 混團決賽 愛爾達體育3台D-LIVE

23:30 斯洛伐克VS芬蘭 冰球 男子預賽 愛爾達體育1台

23:55 雪橇 男/女雙人決賽 愛爾達體育2台

TPBL

19:00 高雄全家海神@臺北台新戰神 MOMOTV

