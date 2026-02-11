湖人3巨頭大戰馬刺「斑馬」 今日賽事預告與轉播

湖人今天出戰馬刺。（美聯社資料照）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
NBA有兩場轉播，第一場是火箭對決快艇，第二場則是湖人出戰馬刺，有機會看到紫金三巨頭東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里維斯（Austin Reaves）大戰「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。
請繼續往下閱讀...
今日還有HBL、冬季奧運、東超等賽事，請喜愛的觀眾轉時觀看。
NBA
09：00 快艇VS火箭 緯來體育
11：30 馬刺VS湖人 緯來育樂
HBL
12:00 金甌女中 VS 淡水商工 女生複賽
13:40 陽明高中 VS 永仁高中 女生複賽
15:20 北一女中 VS 南山高中 女生複賽
17:00 南湖高中 VS 東泰高中 男生準決賽
18:40 松山高中 VS 南山高中 男生準決賽
轉播：愛爾達體育1台
東亞超級聯賽
18：00 宇都宮皇者VS台北富邦勇士 緯來體育
冬季奧運
16:55 俯式雪橇 女子正式練習賽 愛爾達體育4台
16:55 北歐兩項 男子個人一般跳台滑雪競賽輪 愛爾達體育2台
17:25 雪板 女子半管賽資格賽 愛爾達體育3台
18:20 高山滑雪 男子超大曲道決賽 愛爾達體育2台
19:25 俯式雪橇 男子正式練習賽 愛爾達體育4台
20:35 北歐兩項 男子個人10K越野滑雪決賽 愛爾達體育3台
21:05 冬季兩項 女子15公里個人決賽 愛爾達體育4台
21:10 自由式滑雪 女子雪上技巧決賽 愛爾達體育2台
21:30 跳台滑雪 混團決賽 愛爾達體育3台D-LIVE
23:30 斯洛伐克VS芬蘭 冰球 男子預賽 愛爾達體育1台
23:55 雪橇 男/女雙人決賽 愛爾達體育2台
TPBL
19:00 高雄全家海神@臺北台新戰神 MOMOTV